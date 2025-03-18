健康網》焦慮熬夜小心胃潰瘍 中醫：按4穴位養好胃

中醫師表示，壓力大、焦慮緊張、習慣熬夜晚睡，會導致肝鬱氣滯而化熱，肝胃不合，胃失和降，產生胃食道逆流進一步造成胃潰瘍；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作壓力大、飲食作息不正常，很容易引起胃潰瘍。藍田馬光中醫診所醫師陳俐彣指出，臨床上常見胃潰瘍的原因包含，日常生活中累積情緒壓力，個性較拘謹易焦慮緊張，習慣熬夜晚睡，導致肝鬱氣滯而化熱，肝胃不合，胃失和降，產生胃食道逆流進一步造成胃潰瘍。日常保健除了要調整生活飲食習慣，也可按摩足三里穴、內關穴、胃俞穴、中脘穴，來調養脾胃氣機幫助消化。

胃潰瘍常見症狀

陳俐彣表示，胃潰瘍是消化性潰瘍的一種，灼熱嘈雜、鈍痛或隱隱作痛，是最常見的症狀，不適感可能出現在胸骨與肚臍之間的任何地方，有以下常見特徵：

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●胃中沒有食物時發生疼痛，例如餐與餐之間、半夜睡覺時。

●飽食後或過度饑餓，會使腹痛症狀加劇。

●疼痛不適感通常持續數分鐘到數小時，病情反覆發作時間可能長達數月。

●常常感覺到胃嘈雜（慒慒）、胃部飽脹、噯氣、泛酸等。

中醫師指出，胃潰瘍患者飽食後或過度饑餓，會使腹痛症狀加劇；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫診斷胃潰瘍與治療

陳俐彣指出，胃潰瘍疾病屬中醫之心下痛、胃脘痛、吞酸、嘈雜、噎膈...等範疇。《內經. 至真要大論》曰：木鬱發之，民病胃脘當心而痛，又曰諸嘔吐酸皆屬於熱。

大致上中醫診斷可以分為三種類型：

1.氣滯型：腸胃消化不良，蠕動較慢，會有脹氣，打嗝，排氣多等現象，加上大便不順暢，常便秘數日解便一次。

2.胃陰虛型：食慾不振吃不下，胃口差且口乾舌燥、排便乾硬如羊屎或沒有舌苔。

3.脾胃濕熱型：胃酸過多，胃灼熱感，火氣大常常嘴破上火，通常飲食喜重口味嗜辛辣冰飲等。

中醫師分享改善胃潰瘍4穴道。（馬光中醫診所提供）

日常緩解胃潰瘍這樣做

陳俐彣說，中醫治療上會給予疏肝理氣，減輕胃酸，止嘔化痰，修復腸胃壁等調理脾胃功能的處方來改善胃潰瘍問題，常用保養穴位有足三里穴、內關穴、胃俞穴、中脘穴。除了中醫針灸以外，平時也可以按摩方式來疏通，調養脾胃氣機幫助消化，要注意按壓力道不能過重，用手掌的掌根輕輕揉按3分鐘，剛吃飽的1小時內也不要按壓。

另外，其他生活建議包括：減重、枕頭稍微抬高、避免睡前兩小時進食、戒菸戒酒、減少可能刺激腸胃的食物如咖啡、濃茶、巧克力甜食、辛辣或高脂飲食、酸性食物。

陳俐彣也提醒，胃潰瘍中醫治療上，一般情況下很快見效，但也容易反覆發作，改善後仍要調養一段時間，有助於日後體質漸入佳境，預防之道，首要心情舒暢，飲食有規律，避免暴飲暴食，注意睡眠不使腸胃受傷。

藍田馬光中醫診所醫師陳俐彣。（馬光中醫診所提供）

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