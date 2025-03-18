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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

花蓮今年首例境外移入瘧疾 非洲外籍博士生染病

2025/03/18 21:49

花蓮縣衛生局在瘧疾確診個案就讀的東華大學出入口，設置捕蚊燈誘捕病媒蚊，也提醒學生小心蚊蟲叮咬。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮縣衛生局在瘧疾確診個案就讀的東華大學出入口，設置捕蚊燈誘捕病媒蚊，也提醒學生小心蚊蟲叮咬。（花蓮縣衛生局提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉的30多歲外籍博士班學生，上星期因頭痛發高燒畏寒就診，由於曾在1個月內前往疫區國家，為花蓮縣今年首例境外移入瘧疾，花蓮縣衛生局今天發布疫情通報。衛生局表示，已啟動緊急措施，包括前往個案居住地區進行消毒、誘捕病媒蚊，提醒壽豐鄉民眾如身體異狀，須盡速就醫。

花蓮縣衛生局今天發布今年境外移入瘧疾確診病例，住在壽豐鄉的30多歲外籍男性，本月11日因頭痛、發燒、畏寒、噁心及疲倦等症狀至醫院就醫，醫師詢問旅遊史發現，個案於1個月內曾到瘧疾流行疫區國家，經檢驗為瘧疾確診病例。

衛生局指出，依衛福部疾病管制署資料，台灣截至今天為止有6例境外移入瘧疾確定病例，此次通報為花蓮第1例。

據了解，該男子來自非洲國家，目前就讀東華大學博士班。東華大學學務長林俊瑩晚間受訪表示，該名男學生昨（17日）確診瘧疾後，因瘧疾為法定第二類傳染病，校方除立即做校安通報，也立即通知系所老師、學校護理師進行追蹤，配合花蓮縣衛生局進行疫調及追蹤該學生的活動足跡、環境消毒。

林俊瑩說，由於博士班課程與大學部不同，接觸者有限，只跟幾位師生有密切接觸，已將接觸者列入個案追蹤，目前尚無他人有症狀，包括學生宿舍、研究室等足跡場所做環境清潔消毒，也在該生出入的研究室、宿舍吊掛捕蚊燈，今天下午也對全校學生發出中英文郵件，宣導瘧疾防疫措施，也請師生如一旦身體異狀務必立刻通報並就醫。

花蓮縣衛生局在學校內誘捕病媒蚊。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮縣衛生局在學校內誘捕病媒蚊。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮縣衛生局長朱家祥說，瘧蚊為感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，一般分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。多數人感染後約於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，若未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

朱家祥提醒，如民眾前往國外瘧疾流行地區，可於出國前一個月至衛生福利部花蓮醫院、花蓮慈濟醫院旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示服用瘧疾預防藥物、至疫區時可穿淺色衣物、塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，返國後如有疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊史、接觸史，如有需要可撥打免費防疫專線1922或撥花蓮縣衛生局防疫專線03-8226975洽詢。

花蓮縣衛生局到學生就讀的東華大學發送瘧疾衛教資料，提醒注意防疫。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮縣衛生局到學生就讀的東華大學發送瘧疾衛教資料，提醒注意防疫。（花蓮縣衛生局提供）

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