巴金森氏症新希望 嘉義長庚深層腦部電刺激手術大幅改善病情

陳姓病患感謝嘉義長庚醫院醫療團隊進行手術，院方則準備蛋糕慶祝他病況改善。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕罹患巴金森氏症超過10年的65歲陳姓男子，症狀持續惡化，動作遲緩，每天服藥次數不斷增加，經到嘉義長庚醫院就診，由巴金森跨專科治療團隊評估，接受精密的「深層腦部電刺激手術」（DBS），手術後第5個月追蹤，病情有明顯改善，可使用輔具行走出門，更大幅降低服用藥物的種類和頻率，生活品質提升。

陳男今天由家人陪同到嘉義長庚醫院感謝醫療團隊，家人說，陳男先前病況嚴重，經常摔倒，無法站起，並高度依賴藥物治療，經過手術後，目前可以自行站起，用輔具行走，手指也能進行較精確的動作，感謝醫療團隊的協助，未來會持續努力協助復健。

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嘉義長庚神經內科醫師謝宗達說，巴金森氏症是與身體動作和走路姿態有關的退化性疾病，由於腦部細胞退化，導致無法分泌足夠的神經傳遞物質「多巴胺」，多巴胺不足時人體動作協調性會出現問題，動作緩慢、不自主顫抖、四肢僵硬以及步態異常，還可能伴隨精神上憂鬱及記憶減退等症狀。

嘉義長庚醫院神經外科醫師鄭群鈺說，可透過藥物補充多巴胺治療巴金森氏症，但無法延緩神經細胞退化，藥物治療5年以上的病人，可能會出現對藥物反應不佳或藥效波動不穩定的情況，近年來醫學技術進步，可透過深層腦部電刺激手術（DBS）進行替代治療。

鄭群鈺說，深層腦部電刺激手術是在大腦內植入刺激電極，取代藥物化學刺激，由於所需要刺激的丘腦下核體積非常小，且位於人腦中最深層的腦幹附近，周遭有著重要的神經血管，因此必須將電極精準植入。

鄭群鈺說表示，嘉義長庚醫院今年新啟用「精準影像導引手術中心」，不同於傳統立體定位框架式的手術，採用的無框式術中電腦導航定位，只須在頭上安裝5或6個定位點，病人術中即可進行電腦斷層掃描，並將當下所完成的影像與術前核磁共振模擬的路徑相結合，精確找到目標，有效提升手術的精準度，縮短手術時間，降低風險和併發症，目前已完成2例手術案例。

鄭群鈺說，過去此手術費用昂貴，2019年起符合適應症的患者進行此手術，健保可給付，大大降低病患負擔。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，深層腦部電刺激手術（DBS）在結合精準影像導引下，病人術後動作障礙問題能獲得改善，巴金森氏症目前雖然仍無法根治，但透過病人與醫師的充分溝通合作，結合藥物治療及持續的運動訓練，巴金森氏症病人仍可擁有良好的生活品質。

陳姓病患經過手術後，已可用手指進行較複雜的動作。（嘉義長庚醫院提供）

嘉義長庚醫院醫療團隊為病患進行「深層腦部電刺激手術」。（記者林宜樟翻攝）

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