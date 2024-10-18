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健康網》3死車禍 駕駛竟年僅15歲！醫：尼古丁影響腦部

2024/10/18 10:23

台北市內湖區晚間6時許發生一起重大車禍，年僅15歲的駕駛偷開家人的車釀禍，車內發現電子煙。（資料照，記者鄭景議翻攝）

台北市內湖區晚間6時許發生一起重大車禍，年僅15歲的駕駛偷開家人的車釀禍，車內發現電子煙。（資料照，記者鄭景議翻攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北市昨（17）日發生少年撞死3人的嚴重車禍，一名15歲的曾姓少年偷開祖父的車外出，撞進安康路上的臭豆腐攤位，釀成3死2傷。警方搜查後，在曾男包包內找到電子煙彈。胸腔重症醫師蘇一峰直言「電子煙真的不是好東西」，青少年過早接觸尼古丁，會影響腦部發育。

初步調查顯示，在行經東湖市場附近時，曾姓少年疑似在路口會車時太過緊張，錯把油門當煞車踩，高速撞擊盧姓機車騎士，並導致車輛失控。警方搜查後在曾男包包內，找到電子煙彈，酒測值為0，也沒有毒品反應。

蘇一峰在臉書發文表示，發育中的青少年過早接觸尼古丁，會影響腦部的發育，「尼古丁會毒害青少年的腦子，造成衝動的人格，認知思考能力也會因尼古丁而下降」。最後提醒，「電子煙真的不是好東西」。

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