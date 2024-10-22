自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

屏基高階影像中心新機啟用 1152切數電腦斷層高屏第一台

2024/10/22 14:25

新機搭載數位透視診斷型遙控透視X光機。（屏東基督教醫院提供）

新機搭載數位透視診斷型遙控透視X光機。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院斥1.18億元引進衛福部認證最高1152切數電腦斷層及數位透視診斷遙控X光機，今（22）日正式啟用，將大幅提升影像診斷精準度及速度，為屏東急重症病患爭取搶救時間；屏基強調，1152切雙球管雙能高階電腦斷層目前全台僅有5台，屏基此次引進的是高屏地區第1台。

屏基表示，屏基此次於高屏地區率先引進1152切雙球管雙能高階電腦斷層，搭載全新3D相機技術，透過AI精準對位，輻射量降低80% 顯影劑劑量減少50% ，具有低輻射劑量、減少顯影劑使用量、高解析度及降低影像假影等特性，尤其擁有極快的轉速，肺部檢查掃描僅0.5秒；冠狀動脈血管掃描檢查約0.4秒；全身掃描只需2秒；在瞬息之間，便可完成檢查。

而數位透視診斷遙控X光機，為先進的高頻X光機種，降低受檢者的輻射劑量，針對消化道、泌尿、生殖系統以及介入性血管診療，透視攝影讓細微病灶可以清楚呈現無所遁形。

屏基院長吳榮州表示，今年（2024）初屏基晉升重度級急救責任醫院，承擔更多緊急醫療救護責任，現在這兩項裝備進駐，對屏基而言是「如虎添翼」，幫助第一線臨床醫師做最快速、最精準的診斷及治療。

屏基放射科主任曾文盛指出，這兩項設備可提升醫師在臨床上的影像判斷效率及精準度，及早介入病人治療規劃，尤其1152切高階電腦斷層，在心臟血管影像的應用，可以更容易取得快速跳動中的心臟，清晰的診斷影像。

屏基表示，目前已有民眾接受新機檢查，上月屏東東區扶輪社社長林鴻鈞到屏基進行高階健康檢查，經1152切電腦斷層掃描發現冠狀動脈有異常，隨後安排心導管治療，除去致命隱患，現在血壓都維持正常，原本服用的降血壓藥也已經停藥。一位接受肝癌射頻電燒術術後產生末端膽管狹窄的病人，膽管管徑不到0.5公分，經由數位透視診斷遙控X光機定位，醫師有更清晰的操作視野，順利完成膽管支架的置放。

屏基放射科團隊在副院長施丞貴及主任曾文盛帶領下，影像診斷及治療有長足的進步，尤其曾主任專精介入性放射線學臨床應用，透過血管攝影術，將穿刺針、導管等物質送入體內達成診斷與治療，像是肝癌動脈栓塞、內臟出血栓塞，對於無法手術或有高手術危險性的病人，給予與外科手術同樣效果的治療方法，光是今年1至10月屏基放射科團隊就已經完成超過400件血管攝影診療。

屏東基督教醫院斥1.18億元引進1152切數電腦斷層及數位透視診斷遙控X光機，今天舉行啟用典禮。（屏東基督教醫院提供）

屏東基督教醫院斥1.18億元引進1152切數電腦斷層及數位透視診斷遙控X光機，今天舉行啟用典禮。（屏東基督教醫院提供）

屏基於高屏地區率先引進1152切雙球管雙能高階電腦斷層，新機正式啟用，屏東東區扶輪社社長林鴻鈞（右三）接受檢查後十分肯定。（屏東基督教醫院提供）

屏基於高屏地區率先引進1152切雙球管雙能高階電腦斷層，新機正式啟用，屏東東區扶輪社社長林鴻鈞（右三）接受檢查後十分肯定。（屏東基督教醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中