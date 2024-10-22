屏基高階影像中心新機啟用 1152切數電腦斷層高屏第一台

新機搭載數位透視診斷型遙控透視X光機。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院斥1.18億元引進衛福部認證最高1152切數電腦斷層及數位透視診斷遙控X光機，今（22）日正式啟用，將大幅提升影像診斷精準度及速度，為屏東急重症病患爭取搶救時間；屏基強調，1152切雙球管雙能高階電腦斷層目前全台僅有5台，屏基此次引進的是高屏地區第1台。

屏基表示，屏基此次於高屏地區率先引進1152切雙球管雙能高階電腦斷層，搭載全新3D相機技術，透過AI精準對位，輻射量降低80% 顯影劑劑量減少50% ，具有低輻射劑量、減少顯影劑使用量、高解析度及降低影像假影等特性，尤其擁有極快的轉速，肺部檢查掃描僅0.5秒；冠狀動脈血管掃描檢查約0.4秒；全身掃描只需2秒；在瞬息之間，便可完成檢查。

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而數位透視診斷遙控X光機，為先進的高頻X光機種，降低受檢者的輻射劑量，針對消化道、泌尿、生殖系統以及介入性血管診療，透視攝影讓細微病灶可以清楚呈現無所遁形。

屏基院長吳榮州表示，今年（2024）初屏基晉升重度級急救責任醫院，承擔更多緊急醫療救護責任，現在這兩項裝備進駐，對屏基而言是「如虎添翼」，幫助第一線臨床醫師做最快速、最精準的診斷及治療。

屏基放射科主任曾文盛指出，這兩項設備可提升醫師在臨床上的影像判斷效率及精準度，及早介入病人治療規劃，尤其1152切高階電腦斷層，在心臟血管影像的應用，可以更容易取得快速跳動中的心臟，清晰的診斷影像。

屏基表示，目前已有民眾接受新機檢查，上月屏東東區扶輪社社長林鴻鈞到屏基進行高階健康檢查，經1152切電腦斷層掃描發現冠狀動脈有異常，隨後安排心導管治療，除去致命隱患，現在血壓都維持正常，原本服用的降血壓藥也已經停藥。一位接受肝癌射頻電燒術術後產生末端膽管狹窄的病人，膽管管徑不到0.5公分，經由數位透視診斷遙控X光機定位，醫師有更清晰的操作視野，順利完成膽管支架的置放。

屏基放射科團隊在副院長施丞貴及主任曾文盛帶領下，影像診斷及治療有長足的進步，尤其曾主任專精介入性放射線學臨床應用，透過血管攝影術，將穿刺針、導管等物質送入體內達成診斷與治療，像是肝癌動脈栓塞、內臟出血栓塞，對於無法手術或有高手術危險性的病人，給予與外科手術同樣效果的治療方法，光是今年1至10月屏基放射科團隊就已經完成超過400件血管攝影診療。

屏東基督教醫院斥1.18億元引進1152切數電腦斷層及數位透視診斷遙控X光機，今天舉行啟用典禮。（屏東基督教醫院提供）

屏基於高屏地區率先引進1152切雙球管雙能高階電腦斷層，新機正式啟用，屏東東區扶輪社社長林鴻鈞（右三）接受檢查後十分肯定。（屏東基督教醫院提供）

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