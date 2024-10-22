痠痛復健免跑遠！集集首座健保物理治療所開張

南投集集鎮設立首座物理治療所，且還可使用健保，讓在地民眾復健不用再跑遠。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮老年人口眾多，許多年輕時務農的長輩，往往身體痠痛，復健都必須跑到南投市或竹山鎮大醫院。為此南投縣衛生局與集集鎮公所合作，引進竹山秀傳醫院資源，在吳厝社區活動中心成立首家物理治療所，且有健保給付，方便在地或鄰近鄉鎮民眾使用，免去舟車勞頓之苦。

南投縣衛生局表示，南投縣已邁入超高齡社會，除了銀髮族常有復健需求之外，現代人因生活型態改變，在辦公室久坐、姿勢不良、低頭滑手機等，也會引發肩頸、腰部、手腕等痠痛不適。這時就需要物理治療的協助。集集鎮雖然交通還算方便，但要做物理治療，還是得到南投、竹山的大醫院就醫，對長輩來說仍得搭車奔波。集集鎮公所為此便提供吳厝社區活動中心空間，加上竹秀醫院的醫療資源，總算在集集成立首家物理治療所，讓民眾復健不用再跑遠。

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竹秀醫院指出，集集物理治療所成立後，是繼魚池、埔里、中寮、國姓之後，縣內第5個可使用健保的物理治療所，週一至週五可提供民眾方便、實惠的醫療照護，每週二下午則有復健科門診為民眾診療，目前院方交通車每天均有往返信義鄉、水里鄉至竹秀醫院的路線，集集鎮公所也有民行巴士接送服務，盼物理治療所的設立，能減輕民眾痠痛壓力，也解決長途就醫的不便。

南投集集鎮設立首座物理治療所，是繼魚池、埔里、中寮、國姓之後，縣內第5個可使用健保的物理治療所。（記者劉濱銓攝）

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