泰女登山熱中暑昏迷 冰毯機降溫救回一命

▲昨天天氣高溫炎熱，不少民眾掛病號。（彰基醫院提供）

記者湯世名／彰化報導

一名43歲泰籍女性前天中午在南彰化登山健行途中，突然昏迷，送醫搶救，出現體溫高達40.9度、雙手僵直抽搐、急性呼吸衰竭、昏迷指數3，醫師診斷為熱中暑，火速使用冰毯機降溫，昨天終於恢復意識，但還在加護病房觀察中。

收治患者的彰化基督教醫院指出，這名泰籍女子前天中午與友人到南彰化登山健行，當時沒有撐傘，四周也無遮蔽物，曝曬在烈日下，下午5點左右突然意識不清，當場昏倒，友人通報消防局先送到卓醫院，由於病情嚴重轉送到彰基急救。

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當下，女病患體溫高達40.9度，心跳每分鐘飆升至148次，血壓為145∕78 mmHg，因雙手僵直抽搐，也出現急性呼吸衰竭、昏迷指數3，情況危急，醫師評估為熱中暑，立即使用藥物、冰毯機，放置氣管內管，送至加護病房照護。

彰基表示，該名病人經過漏夜搶救，昨天上午恢復意識，但身體狀況相當差，仍需持續觀察治療。

資源回收阿伯沒防曬 送醫急救

此外，一名7旬阿伯前天騎腳踏車外出資源回收，由於沒有遮蔽物，長時間待在大太陽底下而不支倒地，送到彰基急救時，體溫高達39度，至急診抽血檢查及吊點滴輸液，體溫下降後，症狀改善，已出院返家休養。

彰基指出，上述泰籍女子與阿伯都屬於熱中暑。由於天氣可能持續高溫炎熱，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，且要注意防曬、多補充水分，若一定要待在戶外，最好盡量處於陰涼處，避免烈日曝曬。室內則應保持通風及涼爽，建議以電風扇或冰袋降溫等，遠離高溫環境。

▲根據中央氣象署昨天中午12點資料顯示，台灣西半部氣溫一片紅通通像是「烤番薯」。（翻攝氣象署官網）

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