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健康網》遇到「白牆」不用慌！ 上山避暑注意事項一次看
林惠琴／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕炎熱的夏天若想上山避暑，內政部在臉書提醒，台灣山區地勢崎嶇，氣候變化莫測，登山潛在風險高，消防人員常接獲山域事故的救援任務，可能是遇到白牆迷路，也有不慎墜谷的憾事，出發前一定要做準備，途中也要注意自身安全，切勿單獨行動。
行前準備
●確實做好行前準備，包括體能訓練、裝備檢查、路線規劃等。充足的體能和完善的裝備，是安全登山的基礎。
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●申請入園證或入山證，並依核准日期入園登山。
●投保登山綜合保險。
登山途中
●注意腳步，勿輕忽任何危險路段，稍有不慎可能摔跤或滑倒。
●攀登風口等危險路段時，應注意自身安全，並抓牢鐵鍊，強風可能導致失衡。
●注意天氣變化，適時補充水分和能量，避免高山症。
●勿單獨行動，結伴同行，相互照顧。
下山路段
●勿因登頂成功而鬆懈，下山路段仍需注意安全。下山路段體力較弱，容易發生意外。
●注意膝蓋保護，避免受傷。
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