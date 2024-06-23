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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》遇到「白牆」不用慌！ 上山避暑注意事項一次看

2024/06/23 21:36

內政部提醒，出發登山前，一定要做好準備，途中也要注意自身安全，切勿單獨行動；圖為情境照。（圖取自freepik）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱的夏天若想上山避暑，內政部在臉書提醒，台灣山區地勢崎嶇，氣候變化莫測，登山潛在風險高，消防人員常接獲山域事故的救援任務，可能是遇到白牆迷路，也有不慎墜谷的憾事，出發前一定要做準備，途中也要注意自身安全，切勿單獨行動。

行前準備

●確實做好行前準備，包括體能訓練、裝備檢查、路線規劃等。充足的體能和完善的裝備，是安全登山的基礎。

●申請入園證或入山證，並依核准日期入園登山。

●投保登山綜合保險。

登山途中

●注意腳步，勿輕忽任何危險路段，稍有不慎可能摔跤或滑倒。

●攀登風口等危險路段時，應注意自身安全，並抓牢鐵鍊，強風可能導致失衡。

●注意天氣變化，適時補充水分和能量，避免高山症。

●勿單獨行動，結伴同行，相互照顧。

下山路段

●勿因登頂成功而鬆懈，下山路段仍需注意安全。下山路段體力較弱，容易發生意外。

●注意膝蓋保護，避免受傷。

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