肯亞常見蟲媒傳染病 旅遊門診諮詢減少風險

▲出國旅遊，最好因應當地狀況事先諮詢旅遊醫學門診，以降低健康風險。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／李坤鴻

小林是業餘導遊，熱愛大自然和攝影，她渴望親眼目睹非洲大草原上壯觀的動物遷徙景象，於是選擇到肯亞一圓旅遊心願。

建議攜帶高山症預防藥

肯亞地勢大多為高原山地，海拔超過2000公尺，建議攜帶高山症預防藥物Acetazolamide，以預防急性高山症，並促進身體適應高地環境。此藥宜在出發前1天開始服用，抵達高地或最高點後，繼續服用2日再停藥。

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肯亞被列為世界衛生組織黃熱病疫區，建議年齡滿9個月以上者接種疫苗，同時來自高風險國家且年齡滿1歲以上的旅客，必須出示黃熱病疫苗預防接種證明書。肯亞全境海拔2500公尺以下地區均有瘧疾感染風險，包括首都奈洛比，建議除了加強防蚊措施外，也應預防性投藥，要注意此地區瘧原蟲對氯奎寧有抗藥性。此外，當地常見蟲媒傳染病，應避免在蚊蟲可能滋生的地區活動，並在戶外活動時穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，使用含有DEET或Picaridin成分的防蚊劑。

著長袖衣褲、喝瓶裝水

肯亞也存在糞口傳染病風險，建議飲用煮沸水或瓶裝水，並避免食用未煮熟的食物。對於A型肝炎，建議接種疫苗，主因是台灣近年A型肝炎發生率下降，且年輕人大多沒有抗體。

針對飛沫傳染病，建議自費施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗），尤其是1981年以後出生且頻繁出國者。肯亞也盛行流行性腦脊髓膜炎，西北地區是高風險區，建議出發前至少10天接種疫苗，保護力約5年。

雖然小林具備導遊專業知識，但在旅途中，她仍出現身體不適的情況，包括嚴重腹瀉和頭暈。幸好事前對於腹瀉風險有一些了解，並準備相應的藥物治療，最終得以迅速康復，繼續投入攝影之旅。

提醒大家在旅行前做好足夠準備和了解當地健康風險，可以先至旅遊醫學門診諮詢，以確保旅程順利與安全。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科主治醫師）

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