健康網》爬樓梯會呼吸困難要注意！ 心臟衰竭恐悄悄找上門

心臟衰竭第2級身體活動受到輕度限制，從事日常活動（如爬樓梯、掃地）時，會感覺呼吸困難、疲倦、胸悶等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕爬樓梯會呼吸困難，小心心臟衰竭找上門！門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘表示，為了方便區分狀況，美國紐約心臟協會（New York Heart Association）依心臟衰竭病程列出4個分級，協助醫師判定，爬樓梯會呼吸困難就屬於第2級。

黃振銘在臉書粉專「心臟外科 黃振銘救心揪甘心」發文表示，第1級的心臟衰竭，在日常活動不會引起疲倦、心悸、呼吸困難或心絞痛的症狀，也沒有身體活動上的限制。但第2級身體活動受到輕度限制，從事日常活動（如爬樓梯、掃地）時，會感覺呼吸困難、疲倦、胸悶等症狀。

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黃振銘指出，到了心臟衰竭第3級，身體活動明顯受到限制，雖然休息時會緩解，不過從事輕微活動（如刷牙）時， 又會出現疲倦、心悸等症狀。

黃振銘說，當心臟衰竭到了第4級，身體會無法舒適的執行任何活動，連在休息狀態下就會出現呼吸困難、疲倦、胸悶或心絞痛的症狀。

黃振銘提醒，如有上述症狀，請盡早至各大醫療院所心臟專科問診諮詢，及早發現、及早治療。

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