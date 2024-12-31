健康網》劉家昌、瓊瑤人生謝幕 揮別2024！緬懷逝世名人

在12月突然離世的華語音樂教父劉家昌、以及資深作家瓊瑤，令人惋惜。（資料照、健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2024年即將結束，今年有不少對社會與文化影響深遠的名人離世，像是建構青春少女對愛情夢想的作家瓊瑤，形塑少年英雄夢的漫畫家鳥山明、參與大眾童年的「說鬼大師」司馬中原，或是不少日劇粉絲心中有一席之地的中山美穗；以及曾是傑出棒球選手，後因簽賭案殞落的前球星張誌家，以及生命鬥士律師陳俊翰。在2024年之最後一天，《自由健康網》與您一同緬懷他們。

張誌家：心肌梗塞驟逝 因簽賭案退出台灣棒壇

前職棒選手張誌家在1月1日因心肌梗塞過世，享年43歲。自小被譽為棒球天才，且在2001世界盃擔任先發投手，完封日本，成為知名球星。然因2009年涉入簽賭案退出球界。

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張誌家於2024年1月1日猝逝，享年43歲。（資料照）

司馬中原：童年的「說鬼大師」 跌到受傷住院引肺炎驟逝

司馬中原於1月4日仙逝，享壽90歲。他靠自修成為作家，寫過不少經典小說，更主持廣播與電視節目，以說鬼大師形象深植大眾心中。據他的兒子說明，司馬中原日前因跌倒住院，之後發生急性肺炎驟逝。

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作家司馬中原在年初過世。（資料照）

陳俊翰：罕病鬥士 肺部感染過世

罕病生命鬥士陳俊翰疑因感冒引起肺部感染，於2月11日過世，享年40歲。陳俊翰自小罹患脊髓肌肉萎縮症。台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會表示，脊髓肌肉萎縮症是一種由於位於人類第五號染色體長臂5q11.2-13.3的SMN （survival motor neuron）基因缺損，導致脊髓的前角細胞（運動神經元）退化，造成肌肉無力及萎縮的一種體隱性遺傳罕見疾病。

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罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲。（資料照）

汪建民：鐵頭哥謝幕 肺腺癌第4期擴散不敵病魔離世

汪建民曾傳出罹患肺腺癌，且癌細胞擴散，在上節目時，明顯狀況不樂觀。汪建民曾演出單元劇《台灣靈異事件》的「鐵頭」警探一角走紅，該劇也成為他的生涯代表作；而他在去（2023）年爆出罹患肺腺癌第4期，癌細胞擴散至頸椎，進行電療及化療，最終還是不敵肺腺癌，在10月初離世，享年56歲。

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汪建民罹癌前生活習慣良好，表示罹患肺腺癌與家族史有關。（年代提供）

鳥山明：創造少年回憶的漫畫家 急性硬腦膜下血腫過世

《七龍珠》漫畫家鳥山明1日因急性硬腦膜下血腫病逝，享壽68歲。醫師分享，急性硬腦膜下血腫常見原因為頭部外傷，預防上應避免過度的工作勞累或駕駛，若是高齡長者，更要慎防跌倒與撞擊。

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《七龍珠》作者鳥山明病逝，享壽68歲。（圖取自X）

石英：傑出演員謝幕 生前曾猛爆性肝炎

演出多部鄉土劇的資深演員石英，在10月27日於台大癌醫中心辭世，享壽82歲，50年的戲劇生涯就此謝幕。生前他曾演出《夜市人生》、《娘家》以及《父與子》等戲劇。石英在2001年曾發生猛爆性肝炎，兒子捐肝救回一命，讓他能繼續在舞台發光。

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華語音樂教父劉家昌日前傳出過世。（資料照）

劉家昌：華語音樂教父 肺癌過世

華語音樂教父劉家昌在12月3日因肺癌過世，享壽83歲。劉家昌曾提拔劉文正、鳳飛飛與鄧麗君等巨星，並且譜出相當多歌曲。據了解，劉家昌近期感覺到後頸有腫塊，檢查後發現是癌細胞轉移。

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瓊瑤在住處過世，享壽86歲。（資料照）

瓊瑤：在住家翩然離世 引安樂死討論

以一廉幽夢等小說著名的作家瓊瑤，於12月4日在住處「翩然」離世，享壽86歲。瓊瑤本名陳喆，出生於1927年，是位知名作家，其作品膾炙人口，包括：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《一簾幽夢》、《還珠格格》等，其中多部小說更被改編為電影或電視劇。

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中山美穗在住處浴缸意外離世，享年54歲。（圖取自中山美穗IG）

中山美穗：自家泡澡意外身亡 引泡澡安全討論

中山美穗以《情書》等影視作品聞名全球，並演出多部日劇，被粉絲譽為日劇女王。而她在12月6日預定與經紀人會合前未現身，經紀人到住處驚見她倒在浴缸中，送醫不治，享年54歲；據報導，她的死因為泡澡時發生熱休克，泡澡或泡溫泉的健康與安全因而被廣泛討論。

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