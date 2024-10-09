汪建民肺腺癌逝》初期症狀不明顯！ 醫示警2族群快檢查

汪建民肺腺癌逝世，享年56歲。在生前他曾在談話性節目談自己的抗癌過程，當時已拄著拐杖。（年代提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人汪建民7日因肺腺癌辭世，享年56歲。耳鼻喉科醫師柯仁弘表示，肺癌就算沒吸菸也可能罹患，病患初期表現不明顯，一旦發現大多來不及，建議2族群定期健康檢查，包括：具肺癌家族史、重度吸菸者。

汪建民曾演出單元劇《台灣靈異事件》的「鐵頭」警探一角走紅，該劇也成為他的生涯代表作。去（2023）年爆出罹患肺腺癌第4期，癌細胞擴散至頸椎，進行電療及化療，最終還是不敵肺腺癌，安詳離世，享年56歲。

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柯仁弘在臉書粉專「鬍子醫生診間生活」發文指出，肺腺癌是台灣第一大國病，就算沒有吸菸，也可能有罹癌風險，很多人常常在沒有明顯症狀，發現時已經來不及。

他表示，初期現象特別是咳嗽、胸痛、呼吸急促、無故的體重減輕、長期疲倦或咳血，往往被忽視成小毛病；直到被診斷時已屬晚期，增加了治療難度和死亡率。因此，還是要提醒，台灣對高風險族群提供公費低劑量電腦斷層（LDCT）對象包括：

●具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

●重度吸菸者：50至74歲且吸菸史達一年30包以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。

柯仁弘提醒，定期健康檢查也能珍惜自己的健康，及早防範，遠離疾病的威脅。有不適，請不要拖延，立即尋求專業醫師的診斷與建議

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