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健康網》訂新年目標先別急！ 諮商師：從心出發了解願望

2024/12/30 20:54

心理師表示，年末先別急著列新一年的「待辦清單」，「想成為清單」更重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，年末先別急著列新一年的「待辦清單」，「想成為清單」更重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年底了，許多人會開始列明（2025）年的目標，為自己規畫嶄新的1年。諮商心理師朴世光提醒，先別急著列To Do List（待辦清單），因為To Be List（想成為清單）更重要。她分享，人們在目標導向的生活裡，常因專注於外在結果，而忽略了內心的狀態。不妨試著從自己的感受出發，用1份「想成為清單」開啟未來，這樣也會更容易接近內心的核心需求與願望。

朴世光在臉書專頁「朴世光心理師」發文指出，回顧即將過去的這一年，我們總會忙著檢視未完成的目標，試圖找出問題，為來年的努力做好準備。但這次，不妨換個角度，從自己的感受與想望出發，用1份想成為清單規劃未來，再制定屬於自己的待辦清單。

To Be比To Do更重要

朴世光表示，在目標導向的生活中，人們常專注於達成外在的結果，而忽略了自我內心的狀態。心理學指出，正向情緒能擴展我們的視野與接受不同訊息的能力。如果我們能從正向的經歷中回顧、辨識情緒，會更容易接近自己的核心需求與願望，而非僅僅被未完成事項的壓力所主導。

她說，試回想今年讓自己感到快樂被愛成就感十足的3個時刻，這些時刻背後反映著什麼樣的價值或渴望？這份思考會幫助我們更清晰地找到自己真正想成為的人。

心理師指出，如果我們能從正向的經歷中回顧、辨識情緒，會更容易接近自己的核心需求與願望；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師指出，如果我們能從正向的經歷中回顧、辨識情緒，會更容易接近自己的核心需求與願望；圖為情境照。（圖取自freepik）

3步驟從To Be到To Do

1.列出To Be List：問問自己「想成為什麼樣的人？」例如，1個健康的人、1個更有耐心的夥伴、1個能自在表達感受的人。

2.將To Be轉化為ToDo：針對想成為的狀態，列出能實現的「具體」行動。她舉例，想成為健康的人 → 多吃蔬菜、找到自己喜歡的運動、確保7小時睡眠；想成為有耐心的夥伴 → 學習傾聽技巧、每天與重要的人聊聊他們的感受。

3.練習感受與調整：隨著生活的流動，我們的清單和目標也可以改變。學會辨識自己的情緒，能幫助我們在必要時調整方向，讓清單成為陪伴，而非壓迫自己的工具。

最後，朴世光提醒，生活像一場旅程，目標是路牌，但過程中的微風、陽光、雨聲和月影，才是讓我們更貼近自己的契機。讓今年的總結不只是成敗的回顧，而是對自己內心的誠實檢視，為來年的每1步都奠定1份溫柔的基礎。

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