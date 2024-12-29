健康網》年底壓力大「4招」解決！ 心理師：留時間給自己

蔡百祥提到，年底各種聚會、應酬特別多，不需要每個邀約都答應，學會適時說不，為自己保留獨處和休息的時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今年快結束了，許多人都在趕工作進度、準備年終考核，甚至開始思考明年的計畫，就不知不覺累積了壓力。台北市童伴心理治療所所長蔡百祥在臉書粉專「蔡百祥臨床心理師」發文分享照顧身心的方法，覺察壓力訊號（如睡眠品質變差、食慾改變等）、設定合理目標、保持規律作息、學會說不（如拒絕邀約），記得留點時間給自己。

覺察壓力訊號

蔡百祥指出，承受壓力時，身體會發出警訊，例如：睡眠品質變差、容易頭痛、肩頸僵硬、食慾改變等，這些都是很正常的壓力反應。重要的是，要先覺察到這些訊號，而不是一味地硬撐；可以每天花一點時間靜下來，感受自己的身體狀態，這是照顧自己的第一步。

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設定合理目標

蔡百祥表示，年底常會給自己太大的壓力，想把所有事情都做完。試著將目標分成「必須完成」和「希望完成」兩類。把時間和精力優先放在重要的事情上，其他可以轉移到明年初再處理。例如：「這個專案一定要年底前完成，但整理書櫃可以等到春節前。」

蔡百祥表示，年底常會給自己太大的壓力，想把所有事情都做完；圖為情境照。（圖取自freepik）

保持規律作息

蔡百祥說，年底特別容易因為工作繁忙而熬夜，或是參加太多聚會而打亂作息，但規律的生活作息，是維持身心健康的基礎。他建議，盡量在固定時間睡覺；即使再忙，也要按時吃飯；保持適度運動，哪怕只是散步15分鐘。

學會說「不」

蔡百祥提到，年底各種聚會、應酬特別多，不需要每個邀約都答應，學會適時說不，為自己保留獨處和休息的時間。可以說：「謝謝邀請，但我最近真的太累了，需要一些時間休息。」這不是自私，而是對自己負責。

他提醒，壓力大的時候，不要把自己封閉起來，要尋求支持系統；可以找信任的朋友聊聊，或是尋求專業諮詢。分享煩惱不是軟弱的表現，而是照顧自己，請記住，別一個人扛所有的壓力。

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