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健康 > 心理精神

遠離自律神經失調飲食 生活更輕鬆

2024/12/29 05:30

▲富含鎂的黑豆與核桃、綠色蔬菜、鈣質來源的豆腐等，都能是能穩定自律神經的營養素。（照片提供／鄭婉苓）

▲富含鎂的黑豆與核桃、綠色蔬菜、鈣質來源的豆腐等，都能是能穩定自律神經的營養素。（照片提供／鄭婉苓）

文／鄭婉苓

現代生活步調快速、壓力大，許多人因長期緊繃而出現頭暈、失眠、心悸等問題，這可能是「自律神經失調」所引起的。自律神經主要分為交感神經與副交感神經，兩者應在興奮與放鬆之間取得平衡；但當平衡被打破，便容易引發身心不適。

除了調整生活作息，正確的飲食選擇也能成為改善自律神經失調的關鍵。以下提供營養素建議與生活調整小訣竅，幫助您找回身體的平衡。

吃對營養素 調整飲食與日常作息

◎補充正確營養素穩定自律神經

●維生素B群（B1、B2、B6）

幫助色胺酸轉化為「快樂荷爾蒙」血清素，穩定情緒、改善失眠。食物來源：燕麥、瘦肉、鮭魚、腰果等。

●鈣質

鈣質有助於肌肉與心臟正常收縮，促進放鬆效果。食物來源：牛奶、芝麻、豆腐等。

●Omega-3脂肪酸（DHA、EPA）

具有抗發炎作用，穩定神經系統功能。食物來源：鯖魚、鮭魚、亞麻仁油等。

●鎂元素

幫助肌肉與神經放鬆，減少焦慮與緊張感。食物來源：黑豆、杏仁、核桃、南瓜子、深色蔬菜等。

減少咖啡因與酒精 少吃炸物甜食

◎遠離自律神經失衡的飲食與習慣

●減少咖啡因攝取：每日咖啡因不宜超過300毫克，以免過度刺激交感神經。

●避免酒精：酒精會抑制副交感神經，影響放鬆效果。

●少吃炸物與甜食：高油、高糖食物容易增加身體負擔，干擾自律神經調節。

◎培養良好的生活作息

除了飲食調整，避免熬夜、培養規律作息，搭配適度的運動，像是散步、瑜珈等輕度運動，都有助於改善自律神經失調。

（作者為台南市立醫院營養師）

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