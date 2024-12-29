限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
遠離自律神經失調飲食 生活更輕鬆
文／鄭婉苓
現代生活步調快速、壓力大，許多人因長期緊繃而出現頭暈、失眠、心悸等問題，這可能是「自律神經失調」所引起的。自律神經主要分為交感神經與副交感神經，兩者應在興奮與放鬆之間取得平衡；但當平衡被打破，便容易引發身心不適。
除了調整生活作息，正確的飲食選擇也能成為改善自律神經失調的關鍵。以下提供營養素建議與生活調整小訣竅，幫助您找回身體的平衡。
請繼續往下閱讀...
吃對營養素 調整飲食與日常作息
◎補充正確營養素穩定自律神經
●維生素B群（B1、B2、B6）
幫助色胺酸轉化為「快樂荷爾蒙」血清素，穩定情緒、改善失眠。食物來源：燕麥、瘦肉、鮭魚、腰果等。
●鈣質
鈣質有助於肌肉與心臟正常收縮，促進放鬆效果。食物來源：牛奶、芝麻、豆腐等。
●Omega-3脂肪酸（DHA、EPA）
具有抗發炎作用，穩定神經系統功能。食物來源：鯖魚、鮭魚、亞麻仁油等。
●鎂元素
幫助肌肉與神經放鬆，減少焦慮與緊張感。食物來源：黑豆、杏仁、核桃、南瓜子、深色蔬菜等。
減少咖啡因與酒精 少吃炸物甜食
◎遠離自律神經失衡的飲食與習慣
●減少咖啡因攝取：每日咖啡因不宜超過300毫克，以免過度刺激交感神經。
●避免酒精：酒精會抑制副交感神經，影響放鬆效果。
●少吃炸物與甜食：高油、高糖食物容易增加身體負擔，干擾自律神經調節。
◎培養良好的生活作息
除了飲食調整，避免熬夜、培養規律作息，搭配適度的運動，像是散步、瑜珈等輕度運動，都有助於改善自律神經失調。
（作者為台南市立醫院營養師）
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
網友回應