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健康 > 心理精神

提升心理韌性 降低老年憂鬱自殺風險

2024/12/26 05:30

職能治療師表示，與其他年紀的憂鬱症患者相比，老年憂鬱症的群體更容易因自殺行為造成死亡，顯示老年憂鬱症的自殺風險是相當值得重視的問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

職能治療師表示，與其他年紀的憂鬱症患者相比，老年憂鬱症的群體更容易因自殺行為造成死亡，顯示老年憂鬱症的自殺風險是相當值得重視的問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

文／柯瑋婷

老年憂鬱症是常見的精神疾病。在2019年的盛行率調查中，晚年憂鬱的在老年族群中的盛行率高達9%。未接受治療的晚年憂鬱症病程可以長達數年，會降低患者的生活品質並造成多重障礙、提高死亡率及自殺死亡的風險。與其他年紀的憂鬱症患者相比，老年憂鬱症的群體更容易因自殺行為造成死亡，顯示老年憂鬱症的自殺風險是相當值得重視的問題。

良好的心理韌性（resilience）可以幫助老年人在面對重大的創傷、逆境、悲傷或重大壓力事件時，仍有能力為維持或恢復心理健康。心理韌性是個體與環境互動的雙向結果，哪些因素可以提升長者的心理韌性呢？

◎有助於提升長者心理韌性的因素

●正向的人格特質：例如較外向、活潑的人格特質。反言之，若長者的性格是經常對未知的未來感到悲觀及焦慮，對於不確性感到害怕、倦怠及無力感，較不利於心理韌性。

●良好的社會角色：社會角色對成人來說是重要的依附感來源。良好可信賴的人際關係有助於長者察覺自己的情緒反應，幫助長者調節情緒、穩定心情。研究指出，長者參與公益、靈性或宗教活動，有助於提升生活滿意度。

●對壓力事件採取主動態度：常見的晚年壓力源包括：自願或強迫退休、慢性病、認知能力下降、照顧他人、經濟壓力、喪失獨立性、及喪親之痛。這些類型的壓力相較於年輕族群，經常是複雜且環環相扣，使得壓力源更難控制。因此，如何因應及調節壓力對長者來說尤其重要。主動去「解決」或「接納」壓力，可以增加長者的心理韌性。

「解決」是找出造成壓力的事件並嘗試解決或減輕；「接納」是與壓力和平共處。

●對年紀增長持有正向的態度：對於老化抱持刻板印象，會降低心理韌性。

●適度運動及健康的飲食：維持良好的生理健康，有助於心理韌性。

（作者為台大醫院精神醫學部職能治療師）

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安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

常見的晚年壓力源包括：自願或強迫退休、慢性病、認知能力下降、照顧他人、經濟壓力、喪失獨立性、及喪親之痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

常見的晚年壓力源包括：自願或強迫退休、慢性病、認知能力下降、照顧他人、經濟壓力、喪失獨立性、及喪親之痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

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