健康網》生活喘不過氣？ 營養師按「心理壓力分級」教你吃

營養師指出，當壓力亮紅色警報，飲食上可以南瓜湯、薑茶加蜂蜜等飲食幫助紓壓；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，埋頭工作小心心理健康出問題。營養師沈宛徵於臉書發文分享心理測驗，請民眾逐條閱讀問題，回答「是」或「否」；接著計算「是」的總數，對照解答區了解自身壓力指數。依照4種結果，她推薦不同飲食幫助紓壓。例如，如果12項測試中了9項以上，是最嚴重的等級，代表已經處於壓力臨界點！需要專業心理師的幫助。而飲食上可以南瓜湯、薑茶加蜂蜜等飲食幫助紓壓。

12點測試 健忘、失眠都上榜

●你最近是不是覺得生活像一場永無止盡的「待辦清單大賽」？

請繼續往下閱讀...

●你是不是晚上睡覺時數羊，數到全村的羊都逃走了還睡不著？

●你有沒有突然發現自己像「愁眉苦臉」的表情符號（emoji）？

●出門後，鑰匙、手機、錢包等，總會漏掉一樣，成為現代健忘王？

●吃飯時你是「食之無味」，還是突然覺得吃飯變成人生最大成就？

●最近半年，你的病痛清單快比購物清單還長？

●假日是不是只想當「床的形狀」，累到動彈不得？

●頭痛、腰痛、肩膀痛…整個人感覺像拆不開的快遞包裹？

●人群中，你是不是時常變成孤僻小星球？

●注意力像WiFi一樣，斷斷續續總是連不上？

●想到未來，心裡像卡在Google地圖一樣「找不到路線」？

●最近身邊人說你看起來有點「暗淡無光」？

如果常常出現失眠、健忘、假日只想躺床等，應注意自身心理健康；圖為情境照。（圖取自freepik）



解答區 中6點以上壓力已爆表

3個以內：壓力小小。

「恭喜！你是佛系養生代表，壓力在可控範圍。偶爾來杯茶放鬆一下。」

4-5個：壓力潛伏期。

「你正在與壓力對抗中！學習一些簡單的紓壓技巧，像是深呼吸、冥想，或來點舒壓食物解放腦袋吧！」

6到8個：壓力火山要噴發。

「你的壓力值爆表了！趕快尋求專業協助，或跟好友吐苦水來舒緩心情。同時搭配營養飲食，讓生活更輕鬆！」

9個以上：壓力紅色警報。

「你已經處於壓力臨界點！需要專業心理師的幫助，同時飲食與生活方式也要好好調整，讓身心回到正常軌道。」

營養師表示，如果12項測試中了9項以上，是最嚴重的等級，代表已經處於壓力臨界點，需要專業心理師的幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃對飲食來紓壓 黑巧克力也很好

●壓力小小者：執行「輕鬆茶飲計畫」，可飲用含茶胺酸的綠茶，有助放鬆心情；堅果類如杏仁、核桃富含鎂與健康脂肪，能穩定情緒；水果優格也能補充維生素C，減少壓力帶來的發炎反應。

●壓力潛伏期：推薦「減壓能量餐」，可食用鷹嘴豆沙拉，含豐富的纖維與色胺酸，有助提升快樂激素血清素；烤鮭魚含有Omega-3脂肪酸可降低壓力荷爾蒙皮質醇；香蕉搭配巧克力醬，能補充鉀與蛋白質，有助放鬆神經系統。

●壓力火山：可以依照「紓壓降火食譜」，鹹豆漿加顆茶葉蛋：富含蛋白質穩定血糖，減少情緒波動；菠菜雞胸沙拉富含葉酸與蛋白質，幫助大腦分泌多巴胺；黑巧克力：70%以上純度，有助減少焦慮感與提升心情。

●壓力紅色警報：可以吃「修復營養餐」，像是飲用南瓜湯，富含維生素A與鎂，有助修復免疫系統；溫熱的薑茶加蜂蜜，能促進血液循環，舒緩壓力；雞蛋酪梨三明治：提供好脂肪與蛋白質，穩定能量供應；烤鯖魚搭配糙米毛豆飯：低脂高纖，能改善壓力下的消化不良。

沈宛徵叮嚀，壓力就像氣球充氣，偶爾給它放點氣，才能避免爆炸！吃得好、睡得飽、運動一下，讓你的壓力指數「歸零重置」。有需要時，也別忘了向專業心理師和營養師求助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法