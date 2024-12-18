自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》生活喘不過氣？ 營養師按「心理壓力分級」教你吃

2024/12/18 16:29

營養師指出，當壓力亮紅色警報，飲食上可以南瓜湯、薑茶加蜂蜜等飲食幫助紓壓；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，當壓力亮紅色警報，飲食上可以南瓜湯、薑茶加蜂蜜等飲食幫助紓壓；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，埋頭工作小心心理健康出問題。營養師沈宛徵於臉書發文分享心理測驗，請民眾逐條閱讀問題，回答「是」或「否」；接著計算「是」的總數，對照解答區了解自身壓力指數。依照4種結果，她推薦不同飲食幫助紓壓。例如，如果12項測試中了9項以上，是最嚴重的等級，代表已經處於壓力臨界點！需要專業心理師的幫助。而飲食上可以南瓜湯、薑茶加蜂蜜等飲食幫助紓壓。

12點測試 健忘、失眠都上榜

●你最近是不是覺得生活像一場永無止盡的「待辦清單大賽」？

●你是不是晚上睡覺時數羊，數到全村的羊都逃走了還睡不著？

●你有沒有突然發現自己像「愁眉苦臉」的表情符號（emoji）？

●出門後，鑰匙、手機、錢包等，總會漏掉一樣，成為現代健忘王？

●吃飯時你是「食之無味」，還是突然覺得吃飯變成人生最大成就？

●最近半年，你的病痛清單快比購物清單還長？

●假日是不是只想當「床的形狀」，累到動彈不得？

●頭痛、腰痛、肩膀痛…整個人感覺像拆不開的快遞包裹？

●人群中，你是不是時常變成孤僻小星球？

●注意力像WiFi一樣，斷斷續續總是連不上？

●想到未來，心裡像卡在Google地圖一樣「找不到路線」？

●最近身邊人說你看起來有點「暗淡無光」？

健康網》生活喘不過氣？ 營養師按「心理壓力分級」教你吃

如果常常出現失眠、健忘、假日只想躺床等，應注意自身心理健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

解答區 中6點以上壓力已爆表

3個以內：壓力小小。

「恭喜！你是佛系養生代表，壓力在可控範圍。偶爾來杯茶放鬆一下。」

4-5個：壓力潛伏期。

「你正在與壓力對抗中！學習一些簡單的紓壓技巧，像是深呼吸、冥想，或來點舒壓食物解放腦袋吧！」

6到8個：壓力火山要噴發。

「你的壓力值爆表了！趕快尋求專業協助，或跟好友吐苦水來舒緩心情。同時搭配營養飲食，讓生活更輕鬆！」

9個以上：壓力紅色警報。

「你已經處於壓力臨界點！需要專業心理師的幫助，同時飲食與生活方式也要好好調整，讓身心回到正常軌道。」

營養師表示，如果12項測試中了9項以上，是最嚴重的等級，代表已經處於壓力臨界點，需要專業心理師的幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，如果12項測試中了9項以上，是最嚴重的等級，代表已經處於壓力臨界點，需要專業心理師的幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃對飲食來紓壓 黑巧克力也很好

●壓力小小者：執行「輕鬆茶飲計畫」，可飲用含茶胺酸的綠茶，有助放鬆心情；堅果類如杏仁、核桃富含鎂與健康脂肪，能穩定情緒；水果優格也能補充維生素C，減少壓力帶來的發炎反應。

●壓力潛伏期：推薦「減壓能量餐」，可食用鷹嘴豆沙拉，含豐富的纖維與色胺酸，有助提升快樂激素血清素；烤鮭魚含有Omega-3脂肪酸可降低壓力荷爾蒙皮質醇；香蕉搭配巧克力醬，能補充鉀與蛋白質，有助放鬆神經系統。

●壓力火山：可以依照「紓壓降火食譜」，鹹豆漿加顆茶葉蛋：富含蛋白質穩定血糖，減少情緒波動；菠菜雞胸沙拉富含葉酸與蛋白質，幫助大腦分泌多巴胺；黑巧克力：70%以上純度，有助減少焦慮感與提升心情。

●壓力紅色警報：可以吃「修復營養餐」，像是飲用南瓜湯，富含維生素A與鎂，有助修復免疫系統；溫熱的薑茶加蜂蜜，能促進血液循環，舒緩壓力；雞蛋酪梨三明治：提供好脂肪與蛋白質，穩定能量供應；烤鯖魚搭配糙米毛豆飯：低脂高纖，能改善壓力下的消化不良。

沈宛徵叮嚀，壓力就像氣球充氣，偶爾給它放點氣，才能避免爆炸！吃得好、睡得飽、運動一下，讓你的壓力指數「歸零重置」。有需要時，也別忘了向專業心理師和營養師求助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中