慢性疼痛折磨人 心理支持緩解焦慮

▲社交支持可提供情感慰藉，幫助患者減少孤獨感和無助感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／洪瑋璘

疼痛是1種複雜的感官和情感體驗，不僅是身體的反應，更與心理狀態緊密相關。

疼痛時間可能超過3個月

疼痛可分為急性疼痛和慢性疼痛。急性疼痛通常是由外傷或手術引起，具有短期性，且隨著治療或時間的推移會消退；慢性疼痛則持續時間較長，可能超過3個月，並且即使在傷口癒合後仍然存在。

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疼痛的感知不僅取決於物理上的刺激，心理因素在其中扮演了重要角色。

◎情緒、壓力和焦慮等心理狀態影響1個人對疼痛的感受

●情緒：情緒的波動，如憂鬱或焦慮，往往會放大疼痛的感知。當人感到沮喪或焦慮時，身體內的疼痛訊號可能會被放大，導致疼痛感覺加劇。

●壓力：壓力是1個強大的疼痛放大器。當人處於壓力下，身體會釋放壓力荷爾蒙，這些荷爾蒙可增加身體的敏感性，使疼痛更加難以忍受。

●注意力：集中注意力於疼痛上會放大疼痛感。分散注意力，如進行一些讓自己感到愉悅的活動，則可能減輕疼痛的感受。

由於疼痛與心理因素密切相關，心理干預在疼痛管理中也扮演了重要角色。

◎減輕疼痛的方法

●認知行為療法：認知行為療法是1種常見的心理治療方法，旨在幫助患者識別和改變負面的思維模式和行為習慣。可幫助他們學習如何更積極地面對疼痛，減少焦慮和憂鬱情緒，並改善生活品質。

●冥想與放鬆技術：冥想、深呼吸和漸進性肌肉放鬆等技術，可幫助減輕壓力，降低疼痛感。這些技術通過促進身體的放鬆反應，減少壓力荷爾蒙的釋放，進而達到減輕疼痛的效果。

●社交支持：擁有強大的社交支持系統，如家庭或朋友，對疼痛管理也有積極作用。社交支持可提供情感慰藉，幫助患者減少孤獨感和無助感，並提供實際的幫助和建議。

疼痛是1種複雜的現象，不僅是身體的反應，更與心理因素密不可分。理解心理與疼痛的聯繫，並採取適當的心理干預措施，可有效地減輕疼痛，改善生活品質。如果你或周遭的人正經歷疼痛，建議尋求專業的醫療和心理支持，以達到最佳的疼痛管理效果。

（作者為衛生福利部草屯療養院臨床心理師）

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