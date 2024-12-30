跨年派對小心潛藏毒品 避免誤食「喪屍煙彈」

南投縣衛生局人員到KTV宣導，參加派對要小心各種潛藏毒品，避免誤食受到毒害。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕後天是2025年元旦，許多青少年會參加各種跨年活動或跨年派對，南投縣衛生局提醒青少年，參加這類活動時要特別小心有心人士將毒品粉末填充至市售糖果、咖啡包、即溶奶茶，甚至偽裝成可含在舌下吸食的毒郵票，尤其近期還加入俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」，參加活動時應拒絕食用來路不明的食品或隨意接受陌生人提供的飲料、即溶包、彩虹紙菸、電子煙品等，避免受到毒品傷害。

南投縣衛生局表示，歲未年終，青少年無論參加耶誕派對或跨年派對，都讓不法人士有機可趁， 南投縣毒品危害中心輔導的1名個案阿雄，即因參加朋友舉辦的耶誕派對，吃了派對上提供的糖果、餅乾跟飲料，發現身體異常亢奮、感到不適，結果遇到警察臨檢，才發現餅乾、糖果及咖啡包調製的飲料都是毒品，阿雄及友人皆被帶回警局驗尿，並驗出含有K他命、安非他命及卡西酮等成份，阿雄雖無心誤食，但仍須承擔法律責任。

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南投縣衛生局指出，參加派對的唯一的自保妙計，就是拒絕食用來路不明的食品，或隨意接受陌生人提供的飲料及咖啡、奶茶即溶包等，尤其不肖人士會將俗稱「喪屍煙彈」的毒品「依托咪酯」滲入彩虹紙菸或電子煙品等，目前「依托咪酯」已列管為二級毒品，施用即有刑責，切莫因一時好奇而嘗試，以免觸法且受到毒害後悔莫及。

彩虹菸、毒電子煙、毒咖啡包等新興毒品氾濫，南投警分局利用活動場合進行反毒宣導，呼籲青少年遠離毒品。（警方提供）

南投縣衛生局人員向青少年宣導參加跨年派對等活動，小心各種潛藏毒品。（南投縣衛生局提供）

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