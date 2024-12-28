迎接跨年狂歡 醫師分享4大要點讓你放心玩

谷關跨年晚會地處山區，戶外天寒冷，民眾要注意保暖。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕歲末氣溫驟降，許多民眾準備參加戶外跨年晚會。最令人期待的跨年夜準備登場，大甲光田醫院醫師嚴可倫今（28）日表示，在迎接新年的同時，別忘了注意健康和安全，跨年夜一定要記住洋蔥式穿搭、隨時補充水分、飲食要均衡、留意身體狀況的四大健康注意事項，讓這一晚玩得開心又平安。

不論是跨年晚會、朋友聚會吃好料，還是熱血衝日出，相信許多人都已經安排好活動，準備開心迎接新年初始。嚴可倫提出下列建議。

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●洋蔥式穿搭：跨年夜天氣通常寒冷，加上室內外溫差大，穿對衣服很重要！建議選擇透氣性佳、方便穿脫的衣物，並採用洋蔥式穿搭來禦寒，隨著環境溫度調整衣物厚度。帽子、圍巾、口罩和暖暖包也能有效防寒，穿著舒適的鞋子更能讓你在戶外久站時保持輕鬆。

●隨時補充水分：冬季天氣乾冷，長時間在戶外容易感到口乾舌燥，建議隨身攜帶溫開水以便隨時補充水分。如果聚餐時喝酒，務必要適量飲用，避免因酒精攝取過多導致脫水或不適，影響整晚的體力和狀態。

●飲食要均衡：跨年夜常和朋友聚餐大吃大喝，但要注意飲食均衡，避免過量攝取高油、高鹽或甜食，可能引發胃腸不適。如果外食過多，記得搭配青菜、水果或清淡湯品，幫助身體保持舒適與好精神！

●留意身體狀況：跨年活動常會遇到擁擠的人潮，可能引起頭暈或頭痛的情況，特別是對於患有心血管疾病或容易感到不適的人群。建議隨身攜帶應急藥品，例如暈車藥、止痛藥或平常使用的慢性病藥物。一旦感到不適，立即尋求幫助或暫時休息，避免勉強自己。

嚴可倫醫師分享四大要點跨年放心玩。（嚴可倫提供）

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