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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天冷容易腦中風！ 營養師曝「6吃法」早晚1杯奶

2024/12/30 07:31

營養師建議，每天早晚一杯奶，也可以用2片起司代替一杯奶，來補足鈣質；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師建議，每天早晚一杯奶，也可以用2片起司代替一杯奶，來補足鈣質；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全台冷颼颼，除了血壓容易升高，也是心血管疾病的高峰期！好食課營養師Titan林世航在臉書粉專「好食課」發文分享6個飲食建議，有助於遠離腦中風。選擇紫米、地瓜等，全穀或未精緻雜糧；每日早晚1杯乳品；吃足2個拳頭大的水果，跟3個半碗的熟蔬菜；選擇毛豆、豆腐等低脂豆製品；每天的水量要喝足。

根據衛福部統計，腦血管疾病高居國人十大死因的第4名，大約每40幾分鐘，就有一人因此而喪命，所以日常生活就要注重，腦心血管疾病的預防！

遠離腦中風6撇步

●選擇全穀及未精緻雜糧：如糙米、紫米、地瓜、南瓜等，相比於精緻澱粉，因為含有較多纖維，能穩定血糖波動，對心腦健康有益。

●每日2份乳品：攝取足夠的鈣質（如牛奶、起司），有助血管預防高血壓。建議每天早晚一杯奶，也可以用2片起司代替一杯奶，來補足鈣質。

●吃足3蔬2果：富含纖維的蔬果，有助於改善血脂、促進腸胃蠕動、預防便秘。每日最好吃足，2個拳頭大的水果，跟3個半碗的熟蔬菜。

林世航說，每週建議吃超過2份魚貝類，1份約半掌心的大小，蛤蠣或牡蠣大約吃3湯匙；示意圖。（圖取自photoAC）

林世航說，每週建議吃超過2份魚貝類，1份約半掌心的大小，蛤蠣或牡蠣大約吃3湯匙；示意圖。（圖取自photoAC）

●善用植物性蛋白：毛豆、豆腐、豆乾等豆製品，含較少的飽和脂肪酸，並且無膽固醇，可減少心血管疾病風險。

●選擇低脂蛋白質：除了豆類外，蛋白質可優先選擇魚、蛋類，魚類含有的Omega-3助抗發炎。每週建議吃超過2份魚貝類，1份約半掌心的大小，蛤蠣或牡蠣大約吃3湯匙，以及挑選較低脂的白肉。

●適時補充水分：每日喝足「體重X 30-40 c.c.」的水，並以白開水、無糖茶為主，維持身體新陳代謝。

腦中風3大徵兆

Face：臉部表情不對稱、嘴角歪斜。

Arm：單側手臂或腳無力。

Speech：口齒不清、喪失言語溝通能力。

林世航說，時間是非常重要的，若碰到上述情形，發現者要趕緊記下，患者發作的時間，並打119求救！

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