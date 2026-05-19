健康網》醫：1天多吃25克果糖 胰臟癌風險多2成

關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓表示，就算你不胖，吃太多糖一樣傷心臟。示意圖。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕每到週一，不少人總會點手搖飲料來舒緩週一症候群，關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓在臉書粉專「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」 提醒，手搖的糖還是別加太多比較好。

梁盛賓引用一項綜合73篇統合分析的研究發現：添加糖與45種不良健康結果相關。包括代謝、心血管、癌症、神經精神疾病；其中心血管風險是最明確的。飲食中添加糖每增加5%，心血管疾病風險升高7%，中風風險升高10%，心臟病風險升高6%。添加糖佔熱量25%以上的人，心血管死亡率是佔10%以下的2.75倍。

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梁盛賓提醒，過量添加糖會讓三酸甘油酯、LDL膽固醇、血壓上升。這些影響獨立於體重增加之外，就算你不胖，吃太多糖一樣傷心臟。其中果糖尤其特別：果糖在肝臟的代謝不受調節，比葡萄糖更容易促進肝臟脂質合成。每天多攝取25克果糖，胰臟癌風險增加22%。

至於一天到底能吃多少添加糖？梁盛賓引用WHO建議：游離糖低於每日總熱量5%。換算約25克、6茶匙；「一罐350ml的含糖飲料糖含量就超標了。」但同樣是甜的，水果和優格有保護效果。所以食物的整體結構才是關鍵，手搖之類添加的果糖真的能少就少。

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