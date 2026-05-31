健康網》虎頭蜂螫傷3大反應恐休克喪命 專家警：拔毒針別這麼做

近期發生虎頭蜂攻擊登山客事件。示意圖。（台北市動物保護處提供）

〔健康頻道／綜合報導〕近來發生不少登山客遭遇虎頭蜂群攻擊，消防人員獲報緊急救援的突發事件。根據衛福部健保署衛教資料指出，蜂叮立刻要做的事，務必用鑷子把尾刺或毒針拔除，再冰敷，要避免直接以手拔除。一旦被蜂叮造成了對毒素中的物質過敏而引起過敏反應，包含蕁麻疹、血管水腫、上呼吸道水腫等反應，嚴重者會引起低血壓、休克而死亡。避免用化妝品、香水、髮膠，穿深暗色貼身而不寬鬆的衣服，都可減少被蜂螫的機會。

蜂叮要非常警覺，健保署表示，主要的重大傷害以虎頭蜂（胡蜂）螫傷為主，其中以黑腹胡蜂毒性最強。當民眾發現自己被1隻虎頭蜂盯上的時候就必須注意，不要隨便亂動，觀察附近是否有蜂巢，靜靜離開，不要讓牠認為有敵意，否則一旦被攻擊，很可能就是一大群蜂擁而上。如果附近只有1隻，但不幸被螫，就要趕快離開現場，避免被後來的一群虎頭蜂趕上。

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蜂叮臨床表現與照護

健保署說明，被蜂叮或咬的螫傷，其臨床表現主要分為下列3種：

1.非過敏性反應：被叮咬的地方會出現疼痛、刺激感、癢及紅腫的症狀。而大多的症狀會在數小時內緩解。

2.毒性反應：常發生在被多次叮咬之後，這是因為毒素的累積而引起，它的症狀包括水腫、倦怠感、嘔吐、腹瀉、頭痛、低血壓、抽筋、意識不清及急性腎衰竭；少數病人還會有延遲性反應，包括溶血反應、凝血異常、血小板減少、橫紋肌溶解、肝功能異常及瀰漫性血管內病變等。

3.過敏反應：只對毒素中的物質過敏所引起，局部反應及全身性過敏反應皆可見，包含蕁麻疹、血管水腫、上呼吸道水腫、氣喘、支氣管緊縮等等類似氣喘反應，嚴重者會引起低血壓、休克而死亡。

民眾該怎樣照護自己？健保署提醒，以症狀治療為主，可以冰敷患部，服用抗過敏藥物、止痛藥物等。而在拔除具毒性的尾刺時，由於其上有毒囊，為避免拔除時擠破，要避免直接以手拔除，而需以刀片鈍部或鑷子慢慢拔除。若有有上述嚴重的全身性過敏反應及毒性反應時，應尋求醫療幫助。

健保署強調，被蜂螫之後，最怕的就是急性過敏反應，尤其是有被蜂螫病史的人，即使被一隻螫到也可能發生，而且往往在數分鐘內就會發生，最好能就近送醫，避免造成悲劇。為防止過敏性休克產生，曾有急性過敏反應的民眾，到易有蜂聚集的野外時，建議隨身攜帶腎上腺素製劑，以備緊急時使用。

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