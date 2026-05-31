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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌患者有望免化療！大型試驗：新檢測可找出低風險族群

2026/05/31 14:35

乳癌是全球最常見的癌症之一。最新大型研究顯示，透過基因檢測評估復發風險，部分患者未來可能可安全免除化療；示意圖。（圖取自freepik）

乳癌是全球最常見的癌症之一。最新大型研究顯示，透過基因檢測評估復發風險，部分患者未來可能可安全免除化療；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕乳癌患者未來可能不必一律接受化療。國際大型臨床試驗最新結果顯示，一項基因檢測能辨識哪些患者復發風險較低，讓部分人可安全跳過化療，只接受荷爾蒙治療，而不會增加癌症復發風險。

根據英國《衛報》報導，這項名為Optima的研究共追蹤英國、澳洲、紐西蘭、瑞典、挪威及泰國等國4429名新診斷乳癌患者。研究團隊利用一種名為Prosigna的基因檢測，分析腫瘤組織中50個基因的活性，評估未來10年的復發風險。

結果顯示，基因檢測分數較低的患者，即使不接受化療、僅接受荷爾蒙治療，5年後仍有94％未出現復發；接受化療加荷爾蒙治療者則為95％。兩組差異極小，顯示部分患者可安全避免化療帶來的副作用。

化療長期被視為乳癌治療的重要工具，但常伴隨掉髮、噁心、疲倦、失眠及皮膚問題等副作用，部分患者甚至可能面臨不孕、認知功能受損或提早停經等長期影響。

研究主持人、英國倫敦大學學院（UCL）乳癌腫瘤學教授史坦恩（Rob Stein）表示，這項研究最大的突破，在於能利用腫瘤生物特徵判斷哪些患者真正需要化療，而非僅依靠傳統臨床指標做決定。

最常見乳癌類型有望改變治療模式

研究主要針對荷爾蒙受體陽性乳癌患者，這類型約占全球乳癌病例8成，是最常見的乳癌種類。研究成果將在美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會發表。

研究團隊指出，若未來各國醫療指引納入這項檢測，數以百萬計乳癌患者有機會避免不必要的化療，在維持治療效果的同時，大幅減少身心負擔與醫療資源消耗。

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