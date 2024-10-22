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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

新興毒品「喪屍煙彈」憾事頻傳 濫用症狀、拒毒5招一次看

2024/10/22 16:30

現今常見將依托咪酯混和化學原料，加熱製成電子煙油，以電子煙方式施用；示意圖。（資料照）

現今常見將依托咪酯混和化學原料，加熱製成電子煙油，以電子煙方式施用；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日吸食「喪屍煙彈」依托咪酯（Etomidate）後，毒駕致死傷案件頻傳，不論是三重黃姓男子逆向撞死三重警分局黃姓警員、土城區陳姓女毒販撞死清水派出所所長劉宗鑫，以及台中7期豪宅命案，皆與「喪屍煙彈」有關。究竟依托咪酯是什麼？是否列為毒品？濫用症狀有哪些？該如何拒毒？《自由健康網》整理常見疑問，讓民眾一次瞭解。

依托咪酯是什麼？

台灣台北地檢署指出，依托咪酯原本是管制用藥，作用於中樞神經的鎮定劑，根據醫師表示，臨床醫師為病人插管時，會以靜脈注射方式，讓病人短暫昏睡，以完成插管。其藥效來得快，恢復時間也短，屬於短效麻醉劑，可抑制中樞神經。

不同於安非他命是中樞神經興奮劑，「依托咪酯」的效果是屬於麻醉、意識不清。現今常見將依托咪酯混和化學原料，加熱製成電子煙油，以電子煙方式施用。

依托咪酯是毒品嗎？

北檢指出，「依托咪酯」於今（2024）年8月5日，經行政院公告列管為第3級毒品，也就是與愷他命屬同級毒品。目前持有、施用第三級毒品的處罰，是由警方依毒品危害防制條例第11-1 條第2項「無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並應限期令其接受4小時以上8小時以下之毒品危害講習。」

持有「依托咪酯」純質淨重超過法定數量5公克，或是有其他製造、運輸、販賣、意圖販賣而持有、強暴脅迫使人施用、轉讓等等更高度的行為，則會依照毒品危害防制條例第4至8條及11條處罰，將會有刑事罰責。

食藥署說明，濫用依托咪酯，恐導致精神恍惚、情緒易怒等。（圖取自食藥署臉書專頁）

食藥署說明，濫用依托咪酯，恐導致精神恍惚、情緒易怒等。（圖取自食藥署臉書專頁）

濫用依托咪酯症狀？

食藥署提醒，在沒有醫師的監控或劑量控制下，濫用可能導致精神恍惚、情緒易怒、行為紊亂、語無倫次、肌躍症（短期、不規律的肌肉不自主收縮），甚至出現像「殭屍」般渾身顫抖、無法站立。另外，「依托咪酯」也是1種中樞神經抑制劑，若合併使用其他藥品或含酒精飲料，有可能會造成呼吸衰竭、昏迷等致命症狀。

台灣高等檢察署表示，依托咪酯具腎上腺毒性，會抑制腎上腺素合成。腎上腺素不足，可能出現脫水、噁心、嘔吐、厭食、發燒、胸腹背痛、關節痛、虛弱無力、低血糖等症狀；更嚴重者，甚至會出現腎上腺危象，發生低血壓、休克、低血糖而危及生命。長期濫用可能對腦部及內分泌系統造成損害。

依托咪酯上癮如何戒斷？

若遇有施用毒品或藥癮問題，可撥打衛福部毒品危害防制中心專線0800-770-885（請請你，幫幫我），尋求戒癮資訊及專業協助，或至指定藥癮戒治機構掛身心科（精神科）、成癮科等門診就診，醫師評估後以藥物治療合併心理治療戒治。

食藥署教拒毒5招，遠離毒害；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

食藥署教拒毒5招，遠離毒害；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

該如何拒絕毒品？

直接拒絕法堅定且大聲的說拒絕。

●遠離現場法：找藉口逃離現場。

●轉移話題法：將話題轉到別的地方。

●自我解嘲法：藉由嘲笑自己拒絕使用。

●友誼勸服法：委婉勸導朋友也不要使用。

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