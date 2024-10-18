自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》3死車禍駕駛疑帶電子煙 尼古丁對青少年危害大

2024/10/18 11:44

尼古丁傷害健康，對青少年影響甚鉅。（圖取自freepik）

尼古丁傷害健康，對青少年影響甚鉅。（圖取自freepik）

相關新聞請見

健康網》3死車禍 駕駛竟年僅15歲！醫：尼古丁影響腦部

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕北市驚傳重大車禍，15歲少年偷開家人的休旅車出門，疑似失控路上逆向蛇行，且撞上路邊攤釀3死2傷。警方初步排除酒駕與毒駕，卻於車內發現電子煙彈。國健署表示，

據報導，北市內湖區昨（17）晚發生3死2傷重大車禍，竟是15歲曾姓少年偷開祖父的休旅車，半路疑似失控，撞上路邊停等的機車騎士，再衝撞進騎樓攤販。正在用餐的兩人被波及，騎士與2位顧客送醫仍不治。據了解，曾姓少年開車從東湖路右轉安康路時卻失控，高速蛇行並逆向，撞上盧姓騎士再撞上騎樓的臭豆腐攤。兩名顧客當場失去呼吸心跳；攤販員工受傷，無生命危險。而車內有數顆電子煙彈，無毒品成分。

尼古丁影響青少年大腦 濫用非法藥物機率增

國健署表示，依據美國國家成癮物質濫用中心報告指出，尼古丁影響青少年的大腦發展結構，菸草使青少年更容易受到非法藥物的誘惑；相對於未吸菸的青少年，吸菸青少年濫用非法藥物機率達13倍。法務部調查也發現，收容人進入矯正機關執行前吸菸率高達91.6%，而有吸毒者大都有吸菸習慣。

電子煙釀肺部傷害 在美有多人死亡

教育部表示，美國疾病管制與預防中心指出，大部分電子煙含有尼古丁，而尼古丁將引發成癮性的問題，並影響青少年的大腦發展，甚至胎兒的大腦及肺部發展。此外，電子煙含有許多致癌化學物質，可能潛在導致癌症；丁二酮等電子煙的香料吸入至肺部也會引發嚴重肺部疾病。截至108年，美國各州通報電子煙相關肺部傷害共2,807例住院或死亡病例，其中68位死亡。

教育部同時引用韓國一份研究報告分析逾3萬位名高中生，結果顯示，使用電子煙者罹患氣喘是不曾使用電子煙者的2倍以上，且使用電子煙可能是影響氣喘的危害因子。WHO更在今年指出，電子煙對人們健康有不利影響的證據也越來越多，亦無法證明有助戒菸。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

台北市昨晚六時許發生三死二傷重大車禍，十五歲曾姓少年偷開祖父的休旅車出門找朋友，行經內湖區安康路時車輛突然失控。（記者鄭景議攝）

台北市昨晚六時許發生三死二傷重大車禍，十五歲曾姓少年偷開祖父的休旅車出門找朋友，行經內湖區安康路時車輛突然失控。（記者鄭景議攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中