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健康網》3死車禍駕駛疑帶電子煙 尼古丁對青少年危害大
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕北市驚傳重大車禍，15歲少年偷開家人的休旅車出門，疑似失控路上逆向蛇行，且撞上路邊攤釀3死2傷。警方初步排除酒駕與毒駕，卻於車內發現電子煙彈。國健署表示，
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據報導，北市內湖區昨（17）晚發生3死2傷重大車禍，竟是15歲曾姓少年偷開祖父的休旅車，半路疑似失控，撞上路邊停等的機車騎士，再衝撞進騎樓攤販。正在用餐的兩人被波及，騎士與2位顧客送醫仍不治。據了解，曾姓少年開車從東湖路右轉安康路時卻失控，高速蛇行並逆向，撞上盧姓騎士再撞上騎樓的臭豆腐攤。兩名顧客當場失去呼吸心跳；攤販員工受傷，無生命危險。而車內有數顆電子煙彈，無毒品成分。
尼古丁影響青少年大腦 濫用非法藥物機率增
國健署表示，依據美國國家成癮物質濫用中心報告指出，尼古丁影響青少年的大腦發展結構，菸草使青少年更容易受到非法藥物的誘惑；相對於未吸菸的青少年，吸菸青少年濫用非法藥物機率達13倍。法務部調查也發現，收容人進入矯正機關執行前吸菸率高達91.6%，而有吸毒者大都有吸菸習慣。
電子煙釀肺部傷害 在美有多人死亡
教育部表示，美國疾病管制與預防中心指出，大部分電子煙含有尼古丁，而尼古丁將引發成癮性的問題，並影響青少年的大腦發展，甚至胎兒的大腦及肺部發展。此外，電子煙含有許多致癌化學物質，可能潛在導致癌症；丁二酮等電子煙的香料吸入至肺部也會引發嚴重肺部疾病。截至108年，美國各州通報電子煙相關肺部傷害共2,807例住院或死亡病例，其中68位死亡。
教育部同時引用韓國一份研究報告分析逾3萬位名高中生，結果顯示，使用電子煙者罹患氣喘是不曾使用電子煙者的2倍以上，且使用電子煙可能是影響氣喘的危害因子。WHO更在今年指出，電子煙對人們健康有不利影響的證據也越來越多，亦無法證明有助戒菸。
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