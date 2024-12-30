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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

低溫來襲「傷心」 國健署4招降低風險

2024/12/30 05:30

▲跨年夜溫度下降，國健署提醒民眾要做好保暖措施；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者方賓照攝）

▲跨年夜溫度下降，國健署提醒民眾要做好保暖措施；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者方賓照攝）

記者林惠琴／台北報導

明天就是跨年夜，中央氣象署預報下一波東北季風也從明起影響台灣，氣溫下降且各地多雲、陰雨。衛福部國民健康署提醒，民眾要注意4招暖「心」，以降低心肌梗塞、中風等風險。

氣溫驟降易心肌梗塞、中風

國民健康署慢性疾病防治組長吳建遠指出，每當氣溫驟降與天氣濕冷時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，心肌梗塞與中風急性發作機會大增，長者尤其明顯。

為預防低溫引發心血管疾病所導致的重病或死亡，吳建遠提醒暖「心」4招，首先是戶外居家需保暖，當外出跨年時，頭頸部與四肢末端的保暖尤為重要，並可選擇具防濕、防風功能的外套。而在居家時，夜間或清晨起床，需先活動四肢及身體，手扶床邊、腳步穩妥再行走。

其次是飲食節制有分寸，年末聚餐頻繁，應避免大吃大喝，須注意均衡飲食，並建議隨身攜帶溫開水，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖。

再來是要避免取暖燙傷，主要是使用電毯、暖爐及暖暖包等要避免燙傷，若使用隨身保暖用品，建議在外層包一層毛巾或布再使用。

最後是留意心臟病或中風徵兆，出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀，或出現「微笑、舉手、說你好」做不到任一個動作的中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療期。

此外，國健署建議，民眾1年至少落實1次「722」居家自我血壓測量，為連續「7」天量測，早上起床後、晚上睡覺前各量1回，總共「2」回，每回量「2」次取平均值，以利掌握血壓狀況。

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