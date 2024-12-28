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健康網》聚餐完狂「抓兔」？ 營養師教5招解宿醉

2024/12/28 19:26

營養師提醒，雖飲酒可助興，但若一時喝得太多、太快，反倒會讓人不適，甚至影響到隔天，出現宿醉問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提醒，雖飲酒可助興，但若一時喝得太多、太快，反倒會讓人不適，甚至影響到隔天，出現宿醉問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到一年尾聲，耶誕節、尾牙、新年大餐等各種聚會，喝酒場合總是少不了！營養師李婉萍提醒，雖飲酒可助興，但若一時喝得太多、太快，反倒會讓人不適，甚至影響到隔天，出現宿醉問題，建議不貪杯慢慢喝、避開同類物含量高的酒類、邊喝酒邊補水、睡前喝水，並於隔天早起時，吃頓營養早餐，有助於解宿醉。

李婉萍在臉書專頁專欄發文指出，酒精常被視為應酬聚會時的助興之物，因為它可以讓人在短時間內感到放鬆愉快。不過，要是一時喝得太多太快，沒能給身體足夠時間將酒精代謝掉的話，反而會使人酒醉、引起不適，尤其經常飲酒，還會帶來長期性的影響，譬如焦慮、易怒、免疫系統變差、失眠，或是罹患酒精性肝病、腦部神經受損，甚至引發癌症。

李婉萍提醒，空腹飲酒容易醉，也很傷胃，尤其若只將蔬菜作為開胃菜食用，就會使腸胃蠕動變快反而不利腸胃健康。此外，喝酒時同時飲用碳酸飲料，容易使酒精吸收更快，更容易醉。

營養師表示，喝下太多酒、在酒精作用開始消退後，容易出現宿醉不適，包括頭痛、頭暈、疲倦、噁心、口渴等；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，喝下太多酒、在酒精作用開始消退後，容易出現宿醉不適，包括頭痛、頭暈、疲倦、噁心、口渴等；圖為情境照。（圖取自freepik）

喝太多小心宿醉！李婉萍說明，因喝下太多酒、在酒精作用開始消退出現宿醉不適，包括頭痛、頭暈、疲倦、噁心、口渴、食慾不振和注意力不集中等。一般來說，當喝得越多，第2天發生宿醉的可能性越大。不過，因每個人對酒精的耐受性不同，有些人即使在大量飲酒後也不會出現任何宿醉症狀，但有些人就算少少喝還是會感到不舒服。下為5招解宿醉：

不貪杯不牛飲、慢慢喝：攝取酒精速度過快易造成宿醉，最好限制自己每小時只喝1個標準酒精單位（含8-10克酒精），因為這通常是肝臟能有效分解酒精的速度。

避開同類物含量高的酒類：酒的萃取製程及是否含有甲醇、異戊醇和丙酮等「同類物」（congener）有關，被認為與導致或加劇宿醉症狀相關，建議可選擇萃取品質較好的酒廠產品，減少宿醉的發生。另外有人喝了葡萄酒後會出現明顯不適，是因為對其中的二氧化硫較敏感，可以選擇自然酒。

喝酒時一邊補水：酒和白開水交替著喝，可減少飲酒量、避免脫水。

睡前喝水：睡覺前喝一大杯水，床邊也可準備1瓶水，半夜醒來口渴時可隨時補充。

隔天睡醒吃頓營養早餐：有時低血糖會讓疲倦、頭痛等症狀更不舒服，如果能在睡醒後吃一頓富含維生素和礦物質的早餐會有幫助，例如全麥麵包＋蔬果汁，或是麥片＋水果等組合。

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