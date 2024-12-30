自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

上班族下肢隱隱作痛 「內生性水腫」堵塞靜脈回流

2024/12/30 05:30

▲圖1：雙下肢外觀無明顯腫脹及變色情況。（照片提供／蔡承根）

▲圖1：雙下肢外觀無明顯腫脹及變色情況。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

50歲林女士面帶痛苦地走進診間說：「從臀部到雙腿，整天都覺得很不舒服，尤其下班後更是腫得受不了。」這半年來，她的生活因為這些不適而變得一團亂。下班後得靠抬腿1小時才能稍微舒緩，但奇怪的是，家人、朋友卻看不出她的腳有明顯腫脹。然而，林女士的感覺告訴她，這種腫脹來自內部，是「內生性的腫」，並非外觀明顯的變化（圖1）。

白天的工作時光對林女士來說更是折磨，只要坐在椅子上不到1小時，臀部就會隱隱作痛。起初，她懷疑是椅子的問題，於是開始瘋狂更換各種椅子，從人體工學椅到軟墊椅，但怎麼坐都坐不住。最後發現唯一的緩解方法就是起身走動。

晚上也不輕鬆。她平躺睡覺時，臀部一碰到床就非常不舒服，只能側躺入睡。但問題不僅僅是下半身。最近，她的雙肩和後背也痠痛，像是被無形的壓力踩住，整天緊繃得拉不開。即便去骨科、復健科，檢查結果總是一切正常。試過復健、電刺激治療，卻都沒有改善。

林女士無意間發現她的問題可能與靜脈疾病有關。抱著試試看的心情，她來到了我們的門診。

經過詳細的檢查，包括自費的血管內超音波檢查，終於揭開了真相，林女士的深層髂靜脈有明顯的阻塞（圖2），導致靜脈回流受阻。這種狀況很難單靠外觀判斷，卻會引發內生性腫脹及長時間的臀部與下肢疼痛。

▲圖2：髂靜脈血管內超音波檢查顯示，血管嚴重阻塞變形，幾乎都沒有血流通過。（照片提供／蔡承根）

▲圖2：髂靜脈血管內超音波檢查顯示，血管嚴重阻塞變形，幾乎都沒有血流通過。（照片提供／蔡承根）

髂靜脈支架手術疏通血管

再為林女士安排微創介入的髂靜脈支架手術（其中支架為自費品項），成功打通堵塞的血管。術後，她的症狀迅速改善，不僅臀部疼痛和下肢脹痛感完全消失，連肩膀和後背的緊繃感都一掃而空。

深層髂靜脈病變引起複雜症狀的根本原因，在於靜脈回流受阻導致的連鎖效應。髂靜脈是下肢和骨盆靜脈血回流的主要通路，一旦狹窄或阻塞，靜脈壓力升高就會導致下肢沉重感、脹痛，以及內生性水腫（患者感覺腫脹，但外觀正常）。盆腔壓力增加還可能引起臀部疼痛，甚至類似坐骨神經痛的症狀。

久坐會加劇血流淤積，而姿勢代償可能導致肩頸與背部的緊繃感。微創支架手術可有效改善髂靜脈回流，降低靜脈壓力，緩解下肢與臀部的不適，並改善全身肌肉緊繃與體液循環失衡。靜脈病變不僅影響局部，還會對全身健康產生深遠影響，應及早診斷治療。

（作者為義大癌治療醫院心臟血管外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中