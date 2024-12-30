上班族下肢隱隱作痛 「內生性水腫」堵塞靜脈回流

▲圖1：雙下肢外觀無明顯腫脹及變色情況。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

50歲林女士面帶痛苦地走進診間說：「從臀部到雙腿，整天都覺得很不舒服，尤其下班後更是腫得受不了。」這半年來，她的生活因為這些不適而變得一團亂。下班後得靠抬腿1小時才能稍微舒緩，但奇怪的是，家人、朋友卻看不出她的腳有明顯腫脹。然而，林女士的感覺告訴她，這種腫脹來自內部，是「內生性的腫」，並非外觀明顯的變化（圖1）。

白天的工作時光對林女士來說更是折磨，只要坐在椅子上不到1小時，臀部就會隱隱作痛。起初，她懷疑是椅子的問題，於是開始瘋狂更換各種椅子，從人體工學椅到軟墊椅，但怎麼坐都坐不住。最後發現唯一的緩解方法就是起身走動。

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晚上也不輕鬆。她平躺睡覺時，臀部一碰到床就非常不舒服，只能側躺入睡。但問題不僅僅是下半身。最近，她的雙肩和後背也痠痛，像是被無形的壓力踩住，整天緊繃得拉不開。即便去骨科、復健科，檢查結果總是一切正常。試過復健、電刺激治療，卻都沒有改善。

林女士無意間發現她的問題可能與靜脈疾病有關。抱著試試看的心情，她來到了我們的門診。

經過詳細的檢查，包括自費的血管內超音波檢查，終於揭開了真相，林女士的深層髂靜脈有明顯的阻塞（圖2），導致靜脈回流受阻。這種狀況很難單靠外觀判斷，卻會引發內生性腫脹及長時間的臀部與下肢疼痛。

▲圖2：髂靜脈血管內超音波檢查顯示，血管嚴重阻塞變形，幾乎都沒有血流通過。（照片提供／蔡承根）

髂靜脈支架手術疏通血管

再為林女士安排微創介入的髂靜脈支架手術（其中支架為自費品項），成功打通堵塞的血管。術後，她的症狀迅速改善，不僅臀部疼痛和下肢脹痛感完全消失，連肩膀和後背的緊繃感都一掃而空。

深層髂靜脈病變引起複雜症狀的根本原因，在於靜脈回流受阻導致的連鎖效應。髂靜脈是下肢和骨盆靜脈血回流的主要通路，一旦狹窄或阻塞，靜脈壓力升高就會導致下肢沉重感、脹痛，以及內生性水腫（患者感覺腫脹，但外觀正常）。盆腔壓力增加還可能引起臀部疼痛，甚至類似坐骨神經痛的症狀。

久坐會加劇血流淤積，而姿勢代償可能導致肩頸與背部的緊繃感。微創支架手術可有效改善髂靜脈回流，降低靜脈壓力，緩解下肢與臀部的不適，並改善全身肌肉緊繃與體液循環失衡。靜脈病變不僅影響局部，還會對全身健康產生深遠影響，應及早診斷治療。

（作者為義大癌治療醫院心臟血管外科醫師）

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