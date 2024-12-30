三高不想服藥 減重就是解方

▲體重過重合併有高血壓問題時，應遵醫囑服藥，若減重成功，有機會停藥；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／周明文

1名患者身高168公分、體重86公斤，血壓145/95mmHg，三酸甘油酯195mg/dL，顯然他有高血壓、高血脂及體重過重。患者知道自己有高血壓多年，但從未服藥。

我勸他服藥，他有點遲疑。我只好使出絕招，拿出動脈粥狀硬化的示意圖，讓他目睹動脈如何由正常到逐漸變窄。我說：「如果不吃藥，動脈就會走向這條不歸路。初期完全沒有症狀，最後會造成嚴重的疾病，如中風、心肌梗塞或腎衰竭」。

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影像的威力是驚人的，看了那些圖，患者答應服藥。但他還是心有不甘地問：「要一輩子服藥嗎？」我說，初期的三高患者如果體重過重，可以試著減重。如果可減輕1成以上的體重，就有機會停藥。

患者問：「要如何減重？」我說：「減少每天熱量的攝取，增加每週的運動量。前者占7成的功效，後者只占3成。減少熱量，最好是減糖、減澱粉、減油，不要減蛋白質。配合運動，希望能夠減脂肪，不要減肌肉」。

我建議他可以做3天的食物日誌，詳細記錄連續3天的飲食記錄，再來檢討哪些食物可不吃，哪些食物可減量。另外，進食速度不要太快，每一口食物最好咀嚼20至25次，每天量體重也很重要。

患者答應回去努力。我叮嚀他要先吃藥。如果體重減輕，再來減藥。因為能減重成功的患者，畢竟是少數，我雖然口頭鼓勵，心中還是不敢抱太大的希望。

3個月之後，患者回診，竟然體重只有75公斤，血壓125/75mmHg ，三酸甘油酯100mg/dL。患者很得意地告訴我，他2個月內減重11公斤，已經1個月沒吃高血壓藥，血壓都在正常範圍。我非常佩服患者的決心及毅力，但也勸他減重不要減得太快。

患者還說，周遭的人都懷疑他有小三，他解釋是因為醫師的建議，卻沒人相信。他的妻子還破例檢查他的LINE，看看有無可疑份子。哇！想不到減重成功竟然有這種副作用。

（作者為書田診所家醫科主任醫師）

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