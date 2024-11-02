健康網》跨出舒適圈 專家提3建議：勇敢面對變化

很多人不願做出改變，憂心這樣會帶來不好的狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在跨出舒適圈之前會思考：「這真的值得嗎？如果我做了這個決定，會不會後悔？」當面對重大改變時，這些問題是不是經常在腦中盤旋？台北同伴心理諮商所所長余佳容提供克服恐懼，勇敢面對變化的方法。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」與網頁發文說明，人類天生對改變感到不安，這源自我們大腦的自我保護機制。未知的環境帶來潛在的風險，大腦傾向於保守，讓我們更喜歡保持現狀，即使這不一定是最好的選擇。這種抗拒改變的現象其實可以追溯到遠古時期，當時安全感和穩定性是生存的關鍵。

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余佳容表示，該如何克服這種恐懼，勇敢面對變化？

●理解抗拒背後的原因：第一步是認識到，害怕改變是正常的，因為大腦會將未知視為潛在威脅。理解這個過程能幫助你更理性地面對改變，而不是被情緒牽著走。

●分步行動，減少壓力：將大變化拆解成小步驟，讓自己逐步適應新環境，這樣你不會因為一口氣做出太多改變而感到過度壓力。每完成一小步，都會給你更多的信心，減少對未知的恐懼。

●正面思考變化帶來的成長：與其只看到改變的風險，不如多想想改變可能帶來的正面結果。每次的改變都是一個成長的機會，即使失敗，也能學到寶貴的經驗。

不要讓害怕改變限制了你前進的步伐，勇敢面對，生活本來就應該更多的可能性！

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