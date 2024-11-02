成大研究：維生素K缺乏 影響「情緒健康」

▲缺乏維生素K，恐影響情緒健康，若要額外補充維生素K，需諮詢藥師，以免藥物交互作用；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者吳柏軒／台北報導

維生素K是1種對人體健康非常重要，卻常常被遺忘的重要維生素，尤其在血液凝固、鈣質吸收與骨骼健康等具關鍵作用，近年在動物實驗發現可影響「情緒健康」；成功大學團隊透過分析10萬多名使用抗凝血劑患者，當其降低維生素K濃度的藥物，情緒問題與自殺傾向的風險提高20%，間接證實維生素K對情緒健康可能扮演重要角色。

成大藥學系與臨床藥學科技所教授兼群體健康數據中心主任賴嘉鎮指出，從過去動物實驗的研究指出，當維生素K降低時，可能導致神經醯胺升高，進而引發焦慮或抑鬱等心理問題。零星臨床研究也發現，患者服用會影響維生素K的抗凝血劑，出現焦慮和抑鬱症狀的風險較高。

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維生素K濃度降低 自殺傾向提高20%

因好奇維生素K對情緒健康的角色，賴嘉鎮表示，近期與研究團隊博士生黎孟勳等人，透過真實世界數據，分析心房顫動且服用抗凝血劑的患者，共納入10萬3768名，研究結果顯示，當病患使用會降低維生素K濃度的藥物時，情緒問題與自殺傾向的風險提高20%，間接證明維生素K對於情緒健康可能扮演重要角色。他期待未來進行更多合作研究，補強相關證據，強化人類生理運作機制的認知。

▲花椰菜富含維生素K。（資料照）

賴嘉鎮也指出，日常飲食中均衡攝取維生素無論對身體或心理都相當重要，過量或不足都可能帶來健康問題。不少天然食物含有維生素K群，其中維生素K1主要存在深色多葉綠色蔬菜及植物油，包含菠菜、花椰菜、綠豆、橄欖油等，維生素K2則存在蛋、肉、肝臟、牛奶，以及發酵食品如納豆、起司等。

深綠色蔬菜、蛋、肉 富含維生素K

對於是否需要額外補充維生素K？賴嘉鎮特別提醒，研究並未驗證吃多少才有情緒健康的效果，若想補充，民眾應經過謹慎評估，並諮詢藥師確認是否會影響自己目前所使用的藥物，以避免潛在的交互作用，確保藥物效果與安全。

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