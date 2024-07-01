健康網》「悔不當初」該怎麼辦？ 心理師授8要點勿過度自責

心理師指出，後悔是一種複雜的感受，可能由這些多元因素引起。透過理解後悔的心理機制，試著把這種情緒處理的更好，並學會從過去的經驗中成長，尋找建設性的解決方案；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／黃雅羚

在生活中，你會容易對自己的決定感到後悔嗎？或者你對自己的決定可以勇往直前，不輕易後悔？後悔是一種常見的感受，通常源自於我們對自己做出的決策或行為帶來的結果與期望不符。後悔可以有助於我們從過去的經驗中反思和學習，但過度的後悔也可能對心理健康產生影響。這次我們就來談談如何調適後悔的感受。

●接受和理解情緒：後悔是一種自然的情緒感受，反映出我們對過去的行為或選擇可能有不一樣的看法，藉此讓我們有自我反思的動力。

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●檢視後悔的原因：試著思考自己感到後悔的具體原因，是由於特定的行為、決定，還是來自於內在價值觀的衝突？

●轉變自責為學習機會：將後悔視為一個學習的機會，而不只是自責。思考這次經驗有哪部分可以應用於未來的決策和行動。

●設定目標和行動計畫：把後悔轉化為改變的動力，制定具體的目標和行動計畫，實際用在未來。

●尋求支持：分享自己的感受並尋求支持，透過與朋友、家人或你的心理師討論，可以提供不同的觀點和建議，有助於減輕負面情緒。

●擁抱自己的不完美：認識到每個人都會犯錯，試著擁抱自己的不完美，學習對自己更寬容。

●學習正念：正念（Mindfulness）是一種專注在當下感受的心理技巧。透過正念練習，可以學會更全面地感受當下的經驗，而不是沉浸於過去。

●調整價值觀：不要讓後悔的情緒影響到自己的價值觀。人生是一場學習之旅，後悔只是這個旅程中的一部分。

後悔是一種複雜的感受，可能由這些多元因素引起。透過理解後悔的心理機制，我們試著把這種情緒處理的更好，並學會從過去的經驗中成長，尋找建設性的解決方案。（作者為台中心風景心理治療所臨床心理師）

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