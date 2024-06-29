健康網》零成本讓世界變美好 心理師授3招讓你更幸運

心理師建議，寫下三件你覺得幸運的事，剛開始就覺得很難想出幸運的事，但後面就會慢慢發現生活中有很多值得開心的小事；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每一件事的發生，本身並沒有「好或壞」的區別，只是我們每個人總是會帶著有色的濾鏡，好壞取決於視角。台北同伴心理諮商所所長余佳容分享3招，讓人每天更快樂，包括：寫下三件你覺得幸運的事、找朋友、互相分享。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文指出，根據神經科學家表示我們看到得不是事實，而是我們大腦創造的故事，而我們的大腦也很容易以偏概全，所以當我們主觀認定我們的生活很不好時，就會忽略發生在我們身上的好事，把注意力放在負面的事上，久而久之就陷入一個負面的輪迴。

請繼續往下閱讀...

●寫下三件你覺得幸運的事：這件事可以小到你看見一朵美麗的花，一到站牌就你的公車剛好到了、同事請喝飲料，剛開始就覺得很難想出幸運的事，但後面就會慢慢發現生活中有很多值得開心的小事。

●找朋友：找願意跟你一起做這件事的朋友，有同伴能讓你持續的做這件事。

●互相分享：與朋友們互相分享你們覺得幸運的事，分享討論好的事情能讓你們感情更好，你也能發現原來這樣的事也是幸運的事。

她表示，這樣的方法能讓你慢慢改變對世界的視角，發現許多之前沒發現的好事，與朋友一同互相分享能讓你持續做這件事，當你朋友跟你分享時，你也會快快想出幾件你覺得幸運的事來跟朋友交功課，這樣一來你與朋友們就能每天都更快樂一點點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法