健康網》心理師看《腦筋急轉彎2》：家長該給予青少年引導與理解

心理師指出，青少年正處於自我重建與整合的階段，大人給予必要的引導跟理解，是基本的態度。（迪士尼提供）

賴以潔／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕皮克斯動畫《腦筋急轉彎2》，講述主角萊莉邁入青少女階段後，除了原先5種情緒外，她的大腦控制中心又增加了焦慮、羡慕、害羞和耍廢，心理諮商師蘇琮祺表示，這部片提醒他，青少年正處於自我重建與整合的階段，大人給予必要的引導跟理解，是基本的態度。

蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」發文分享，以大腦神經科學的切入，兒童時期的萊莉因各種正向記憶，累積出「好人」的自我意識，但當青春期警報響起，不同情緒的出現，混亂的大腦需要各種新的經驗，來長成新的自我意識。代表著青少年正邁入一個身心激烈變動的階段，維持足夠的睡眠，穩定的人際關係跟足夠的正向經驗，是必要的準備。

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蘇琮祺提到，從心理學來看，萊莉的自我意識從「我是個好人」進到「我還不夠好」，讓他想到阿德勒心理學裡的「社會興趣」及「自卑」跟心理社會發展階段中的「勤奮對自卑」和「身份認同對角色混亂」。顯示出青少年正進入一個挑戰不同議題的階段，尋找自我定位、信心來源和歸屬感，是一個重要的關卡。

蘇琮祺指出，兒童時期的萊莉自我意識為「好人」，讓她在面對各種狀況都有一致的行為標準，而在青春期警報，讓她出現新的自我意識「還不夠好」。當我們存在著單一而僵化的自我意識時，我們就會出現不穩定的狀態；當自我意識變得多元、彈性且整合時，人們就會變得更加的自我接納跟安定。

蘇琮祺表示，如同所有的情緒在最後一起圍繞著自我意識，沒有情緒是不對的，也沒有情緒是需要被指責的，當我們能理解跟接納這都是自己的一部分時，所有狀態都會變得更為穩定。他也提醒大人，對於正處於自我重建與整合的青少年，給予必要的引導跟理解是基本的態度。

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