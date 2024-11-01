健康網》邪教、心理諮商有何不同？專家談辨識法保護自己

有網紅的新影片內容詭異，未受認證的「心靈成長課程」的討論甚囂塵上。示意圖，途中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期有位廣為人知的女網紅開設YouTube頻道，但言論與過去大為不同，影片內容也很奇怪，導致不少粉絲討論她是否去了某個心靈課程，甚至加入邪教，身心大受影響。

諮商心理師蘇琮祺在粉專「蘇琮祺 諮商心理師」提出看法，認為，心理諮商與邪教都有著「撫慰人心」的功用，然而在兩者的專業度與目的性上面卻存在著根本差異。蘇琮祺建議大眾了解這些差異，能幫助大家更明智地選擇自我照顧的方式，並在過程中保護自己。

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以下提供五個面向，讓大家作為分辨的依據：

●協助與陪伴 vs. 拯救和依賴

心理師會以專業方式理解你的觀點，發掘內在資源，陪伴你度過困難，並鼓勵你找到解決問題的能力。心理諮商的重點是幫助當事人增強自我力量，而非依賴外在力量。

相較之下，邪教提供一種「庇護所」的角色，透過強調神秘或超自然的力量，讓人感到被保護，但也可能形成依賴。例如，有些「救世主」自稱可拯救眾生，讓人對其出現信任感，並投入許多心力，從而無法自主地應對生活。

●生活一部分 vs. 生活的全部

諮商只會是你生活中的一部分，通常每週或隔週一次，並在固定的時間、地點進行。透過這些有限的時間投入，當事人可以漸進地將在諮商中獲得的洞見應用到真實生活，並實際地改善生活。

在某些邪教中，則會透過要求隨時隨地的「奉獻」理念，滲透到參與者生活的方方面面，讓人無時無刻都懷抱著教義。例如，有些團體會要求參與者隨時保持特定信念或反思，甚至強調需要持續的「供養」，逐步侵占了參與者的生活空間。

●明確結構 vs. 製造依賴

諮商具有固定的框架，包括收費標準、治療方案和時間安排，能讓人感到專業且可預測。有些理論取向（如認知行為療法）甚至會設定具體的處遇計劃，使來訪者清楚知道接下來的步驟。

邪教多半較缺乏對於幫助的清晰界定，甚至主張隨時能夠提供「支持」跟「引導」，但需要參與者的「奉獻」和「投入」。在某些情況下，這類模糊的安排可能帶來長期依賴，讓人難以離開或保持適當的距離，尤其是在某些缺乏穩定心理狀態的參與者身上更為明顯。

●專業資格 vs. 模糊標準

心理師需具備碩士學歷、國家考試資格並持有證照，且持續接受專業訓練。這樣的制度確保了心理師的知識水準及品質控制。

在邪教裡，不需任何驗證，有些接收到神諭，有些是自我修練，缺乏一致的教育訓練和成效標準。而過程中的活動，可能包括各種靈修課程、能量療法等，缺乏客觀的品質評估。

●權益受保障 vs. 要承擔風險

心理師由衛生局和心理師公會所監督管理，提供一定的保障。若出現問題，當事人可以申訴並得到第三方處理，例如民眾對於心理師的行為有疑慮時，都可向地方公會或當地衛生局反映。

而邪教則大多打著「信仰自由」的旗幟，即使出現問題，訴諸法律時也常以參與者「自願參加」而無法獲得公平的對待。

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