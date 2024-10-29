健康網》網紅疑入邪教 醫：「這」比上心靈課有效

有些人在低潮時需要心靈的支持，因此一步步踏入邪教陷阱。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女網紅家寧開設新的YouTube頻道，但影片內容以及說話語氣，皆與過去不同，被外界質疑加入邪教，或是參加了未受認證的「課程」，行為被影響。醫師提醒，比起這些未受監管、規範的課程，多做點運動才是最有效的。同時也針對大家常見的低潮期等狀況提出建議。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在臉書上認為，比起那些課程，最好的心理成長就是「去運動」。「代謝好了、內分泌對了，心情自然好，想法就會正面」靠自己有什麼事情解不開，就遠離。

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姜冠宇表示，「時間過去就是你的了」這句話的涵義，就是「你要的以最好的自己，迎接屬於你的機會。」在這之前，保持好的習慣、減少壓力，就是最好的方式。若心裡發生病態，讓萬事停滯不前，勇於求助求醫，才是正途。

姜冠宇認為，沒有什麼思考系統，是絕對不好的。「那都是反映你在當下所面對的問題，你正在處理它。而處理它時最重要的是讓你這顆迴路在良好環境下運作，不要讓他在過熱環境下工作，盡量減少壓力。」

然針對心理諮商一事，姜冠宇認為衛福部的3次免費僅是「鼓勵效果」，還達不到「治療效果」。但姜冠宇仍肯定：有開始也是好的，畢竟是專業資源的使用。

真的要做，需釐清解開一些糾結，進入「行為治療」（CBT）。「人生的課題，又怎麼可能僅僅幾次諮商就能解決呢？會有幫助，但是你要有相當的願付成本。」

另外，還蠻不少專家認為運動是減重塑身，對一般人效果是不好的，但是那是忽略心理價值。運動或許對你減重不顯著，但是對你心靈健康效益是有科學根據的顯著。姜冠宇引用《英國運動醫學雜誌》南澳洲大學的回顧97篇文獻研究顯示：運動干預能顯著減少焦慮症狀，效果比心理諮詢或主流藥物更好1.5倍。因此南澳大學的研究人員呼籲，讓運動成為治療憂鬱症的主要方法。

不少研究指出，養成運動習慣能顯著減少焦慮症狀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

姜冠宇提醒，每個人在社會上都有難題和尚未突破的天花板。你或許可以感受到，其實最重要的是那份「支持」。另外他認為，之所以心靈成長之類的系列有市場，其實也是你有心想解決問題，這是好的，但是不知道方法。所以出現負面報導時，無非就是非但找不到正確方法，還被人利用了你的「恐懼」。

姜冠宇表示，如果你之前都依循專業途徑（專業就醫、諮商），你會發現：根本沒有「一體適用」的答案。正向的社交、正向的訓練，你會有支持感，而且是沒有瑕疵的支持感（Feel valued, respected, honored）不論內容為何，你當下都會是「舒服」的，是Fearless（無懼）的。只要有一點點的不舒服（被要求、被責難、被貶低、被勒索），那就是不對的環境或人或團體，你要離開，強硬拒絕他們進入你的領域。

醫師認為雖衛福部提供的3次心理諮商僅是鼓勵性質，但「有開始也是好的」，值得一試。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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