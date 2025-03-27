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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

晚期乳癌患者福音！健保給付抗體藥物複合物 成效佳

2025/03/27 10:29

台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師楊牧峻。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師楊牧峻。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕乳癌在台灣一直是女性罹癌率最高的癌症，發生率逐年上升，過往多數病人進展至第4期時，僅剩下傳統化學治療一途，效果有限。台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師楊牧峻指出，醫療技術不斷進步，抗體藥物複合物（Antibody-Drug Conjugates, ADC）於今年2月取得健保條件給付，新藥物將可以有效提升乳癌HER2受體弱陽性的晚期病人治療成效。

楊牧峻指出：「早期的乳癌的術後根據受體類型以及腫瘤大小，有無腋下淋巴轉移等綜合判斷決定是否接受術後輔助性化療、電療或荷爾蒙治療」，20、30年前，癌症以化療為主，能將身體所有細胞不論好壞全部殺死，而後研發出具有專一打擊性的標靶藥物，能直接打擊癌症細胞。

新型的「抗體藥物複合物」結合了標靶藥物的專一性以及化療藥物毒殺細胞的能力，不僅能夠直接攻擊癌細胞，還可藉由旁觀者效應，將藥效擴散至鄰近的癌細胞，達到抑制腫瘤的效果，故又稱為「魔術子彈」。

楊牧峻提及，過往因為HER2弱陽性這個類型分屬其它類別，晚期病人治療效果有限，但抗體藥物複合物如今已被國外臨床實驗證實療效，以晚期弱陽性乳癌為例，對於荷爾蒙陽性乳癌可以延長生命從17.6個月延長到23.9個月，三陰性乳癌也可以從8.3個月延長到17.1個月。

楊牧峻表示，目前抗體藥物複合物主要作為晚期轉移性乳癌的後線治療選項，但治療方案仍需根據每位患者的病情、基因檢測結果以及整體健康狀況來評估，依目前國健署公布的資料，定期乳癌X光攝影可以降低41%乳癌死亡率，並可以減少30%的晚期乳癌發生率，因此符合資格的女性朋友務必定期篩檢，未達篩檢資格的民眾亦可自我檢查乳房，早期發現病灶，早期治療。

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