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健康 > 杏林動態

柳營奇美乳房醫學中心揭牌 一站式診療快速便利

2025/03/25 12:43

柳營奇美醫院乳房醫學中心揭牌，乳房醫學中心主任羅智賢指出，近3年於柳營奇美新診斷為乳癌的人數累計有400餘人。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院乳房醫學中心揭牌，乳房醫學中心主任羅智賢指出，近3年於柳營奇美新診斷為乳癌的人數累計有400餘人。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院乳房醫學中心今（25）揭牌，提供「一站式」診療流程，著重女性專屬隱私性及檢查環境，減少等待期的憂慮。

揭牌儀式由院長黃順賢、乳房醫學中心主任羅智賢等人主持，黃順賢表示，柳奇醫院設立20年來，已證明溪北地區不能沒有柳奇。其中乳癌患者比例愈來愈高，政府也將篩檢年齡下降，柳奇也將資源集中優化，透過一站式診斷治療，提供更好的醫療服務。

羅智賢指出，近3年於柳營奇美新診斷為乳癌的人數累計有400餘人，而「早期發現，早期治療」是提高乳癌治癒率的關鍵，根據美國資料統計顯示，乳房X光攝影檢查可以提早發現早期乳癌，然而，東方婦女乳房組織緻密，單靠乳房X光攝影檢查無法完全檢測乳癌，則需搭配乳房超音波檢查來協助診斷。加上超音波檢查可在當天得知結果，若需進一步確認，可立即進行病理切片檢查，協助醫師整合判讀，使乳癌防治更加完整。

他說，當確診為乳癌後，藉由整合乳房外科、血液腫瘤科、復健科、放射腫瘤科、中醫部等多專科醫療團隊，依據檢查結果與病人討論治療計畫與手術方案，擬定合適治療計畫，提供全方位的醫療照護服務。此外，乳房醫學中心引進3D數位乳房攝影Ｘ光儀，提供真空定位良性腫瘤切除等治療，進一步提升乳房疾病的診斷與治療品質。

柳營奇美醫院乳房醫學中心今揭牌，提供「一站式」診療流程，著重女性專屬隱私性及檢查環境，減少等待期的憂慮。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院乳房醫學中心今揭牌，提供「一站式」診療流程，著重女性專屬隱私性及檢查環境，減少等待期的憂慮。（記者王涵平攝）

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