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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

部南新化分院專業醫師駐診 山區鄉親搶中風黃金治療時間

2025/03/27 09:37

衛生福利部台南醫院新化分院安排專業的神經科醫師駐診，為山區民眾爭取中風後的黃金治療時間。（記者吳俊鋒攝）

衛生福利部台南醫院新化分院安排專業的神經科醫師駐診，為山區民眾爭取中風後的黃金治療時間。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕腦中風是導致成年人失能的主因之一，尤其山區人口高齡化，發作後能迅速地專業處理，更是重要，衛生福利部台南醫院新化分院去年開始安排神經科醫師駐診，可立刻進行靜脈注射血拴溶解劑，為民眾把握3至4.5小時的黃金治療時間。

新化分院神經部醫師方怡婷表示，每年因缺血性腦中風的患者不在少數，隨著醫療技術的進步，透過「溶栓」與「取栓」雙管齊下的方式，得以把握黃金治療時間，大幅提升預後生活品質。

方怡婷說，缺血性腦中風是由血栓阻塞腦部血管所引起，導致腦部缺氧、神經細胞損傷，若能在發作後的3至4.5小時內，無健保規範之禁忌症（如主動脈剝離、凝血功能疾患、腦出血病史等）施行靜脈注射血栓溶解劑（rt-PA），有助於溶解血栓、恢復血流，降低腦部損傷程度。

方怡婷提到，並非所有患者都適合溶栓治療，醫師會根據患者的病情與影像學檢查結果進行綜合評估；若患者的血栓較大或錯過溶栓黃金時間，取栓治療則是另一道救命關鍵。

透過微創導管技術，將導管經由股動脈送入腦血管，直接將血栓移除，迅速恢復血流，取栓治療的黃金時間可延長到6至24小時，為患者帶來更多機會。

新化分院是東台南山區唯一的綜合醫院，去年除了引進rt-PA血栓溶解劑的治療之外，更進一步與成大醫院中風中心的緊密合作，透過使用「大台南地區急性中風病患轉診系統」縮短轉診時間，將患者轉至成大醫院或其他急救網絡內醫院進行腦導管取栓手術，打通腦部血管，有效改善神經學功能與預後。

成大醫院腦血管疾患科主任陳志弘、成大醫院中風中心執行秘書張育銘都指出，透過迅速的初步診斷、血栓溶解劑、緊密的區域轉診合作，以及導管手術，不僅提升治療的連續性與效果，更能高效率守護東台南民眾的健康。

新化分院長張耀仁強調，為落實「醫療在地化」，持續守護民眾健康，除了引進更好、更有效的中風急性治療之外，也著眼於動脈硬化與血管疾病的預防，今年將增加動脈硬化檢測儀（ABI）的檢測服務，在症狀出現前，就提早偵測出周邊動脈阻塞疾病。

除了中風發生時要及時送醫之外，張耀仁建議民眾，平常也要注意三高控制與血管健康，多運動，及早進行篩檢，保護自己與家人的腦血管健康，守護自由方便的美好生活。

衛生福利部台南醫院新化分院安排專業的神經科醫師駐診，為山區民眾爭取中風後的黃金治療時間。（記者吳俊鋒攝）

衛生福利部台南醫院新化分院安排專業的神經科醫師駐診，為山區民眾爭取中風後的黃金治療時間。（記者吳俊鋒攝）

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