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健康網》洗腎病友為什麼要補鈣？ 食藥署揭2作用
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多洗腎病友發現醫師都會開鈣片，但他們可能疑惑，自己並沒有骨質疏鬆，為什麼還要吃鈣片及維他命D？食藥署解釋，洗腎患者補充鈣片有2大作用，與磷結合，幫助過多的磷離子排出體外及補充鈣質，維持骨骼健康。
食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文說明，當腎功能變差時，體內的磷無法順利排出，會導致血液中磷濃度升高。當血磷過高時，身體裡會釋放出副甲狀腺素，這是一種調節鈣磷平衡的荷爾蒙，能夠降低血磷。但副甲狀腺素也會讓骨頭中的鈣釋放到血液中。長期下來，這種惡性循環會 導致腎臟病人者骨質流失，增加骨折風險。
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腎友補鈣片2作用
●與磷結合，幫助過多的磷離子排出體外：鈣片同時具有磷結合劑的功效。人體中大部分的磷來源是食物，在進食時同時吃鈣片，可與食物中的磷結合，減少腸道對磷的吸收，進而降低血磷濃度。
●補充鈣質，維持骨骼健康：洗腎病友因腎臟無法活化維生素D，導致鈣的吸收能力下降，若長期血鈣過低，可能進而影響骨骼健康。因此，適量補充鈣片可以幫助維持血鈣及骨骼健康。
食藥署提醒洗腎病友，若是為了降血磷，鈣片記得與食物一起服用，以發揮作用。若同時正在服用某些藥品（如抗生素、鐵劑），鈣片可能會影響藥物吸收，應間隔至少兩小時後再服用鈣片。
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