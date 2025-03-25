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健康 > 杏林動態

員榮總醫院資金到位 與7銀行簽約聯貸62.8億

2025/03/25 18:21

員榮醫療體系與銀行團簽署聯貸案，由土地銀行總經理張志堅（左）與員榮醫療體系總院長張克士一起簽署。（記者顏宏駿攝）

員榮醫療體系與銀行團簽署聯貸案，由土地銀行總經理張志堅（左）與員榮醫療體系總院長張克士一起簽署。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於員林市林厝交流道附近的員榮總醫院去年動工，今天最新工程進度曝光，員榮醫療體系總院長張克士宣布向與土地銀行等共7家銀行簽署62.8億元聯合貸款合約，資金的到位讓員榮總醫院躍身為中彰極具規模的大型醫療體系，也為地方帶來繁榮商機。

員榮總院落成後，員榮醫療體系總床數將有近1200床，該院將設立多個特色中心，包括「心臟血管中心」、「消化醫學中心」、「神經醫學中心」、「癌症整合治療中心」、「骨關節與脊椎中心」 「高齡醫療中心」等12大特色整合中心，為病患打造一個全方位服務的醫療重鎮，也象徵中部地區醫療服務邁入新里程碑。

總院長張克士指出，這次各銀行與員榮合作，最大的不同就是「我們不是在製造產品，而是在拯救生命；我們不是在純粹營利，而是在照顧鄉親」，各銀行參與醫療產業，是間接在救人命、種福田、積功德。張總院長強調「今天是一個令人感恩與感動的時刻！讓我們一起寫下歷史見證這一刻！」

張克士說，18年前，他承接了負債5億、即將熄燈的醫院，只因心存善念，想要滿足病患就醫需求，因為社區醫院的可近性與急迫性無法取代；另外是要照顧當時300位員工的家庭生計，或許因此感動上蒼，逆勢翻轉。員榮隨即轉型投入急重症服務，成立當時中部地區醫院唯一心導管中心，至今累積心導管案例已8000多例，搶救了近千名危急病患，圓滿了近千個家庭。

員榮醫療體系在新院落成後是南彰化規模最大的醫療體系，除讓南彰化鄉親享有更優質完整的醫療服務，同時也能服務南投、雲林等醫療資源較匱乏的縣市，未來將持續深耕社區、提升專業品質，並結合智慧科技與人性化照護，打造一座讓民眾安心信賴的現代化準醫學中心，成為中台灣的醫療標竿，讓病患不用南北奔波、舟車勞頓，在地就可以享受完整優質的醫療服務。

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