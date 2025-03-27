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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

嘉市議員李奕德病逝》腹痛時可能已轉移 醫提醒4招預防肝癌

2025/03/27 11:04

嘉義市議員李奕德因肝癌病逝。（資料照，記者王善嬿攝）

嘉義市議員李奕德因肝癌病逝。（資料照，記者王善嬿攝）

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嘉市議員李奕德病逝》肝癌沉默殺手 倦怠、背痛也是徵兆

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘉義市無黨籍議員李奕德在昨（26）日傳出病逝，據報導，李奕德在很晚的時候才發現肝癌，住院1個多月後緊急進入加護病房，在26日上午不治，享年43歲。說明，B肝與C肝，是造成肝癌的主要原因，統計指出，有超過7成的肝癌是由B肝與C肝引起；同時說明預防肝癌的方法。

嘉義市東區議員李奕德肝癌過世，圖為競選期間他展示文宣品。（資料照，記者王善嬿攝）

嘉義市東區議員李奕德肝癌過世，圖為競選期間他展示文宣品。（資料照，記者王善嬿攝）

家庭醫學科醫師陳敬睿在粉專「家醫科 陳敬睿醫師」說明，肝臟明明那麼搶戲、相關的疾病又多，為什麼還要被叫做「沈默的器官」呢？因為肝臟內部沒有痛覺神經分佈，如果肝臟發炎或腫瘤長在肝臟內側，身體不會感到明顯不舒服或疼痛。等到真的出現腹痛時，往往都是肝腫瘤太大觸碰到肝臟表面神經，或是肝癌轉移到其他器官才被發現。

根據109年衛生福利部的統計，肝癌佔全國主要癌症死因的第二名，造成肝癌的原因很複雜，通常是多種因子共同作用造成的，包括肝炎病毒、環境污染物和飲食等：

●B型肝炎、C型肝炎：B肝與C肝是肝癌的主要原因，根據107年癌症登記資料顯示，有75.7%的肝癌是由B、C肝癌所引起。

●非酒精性脂肪肝：高糖、高油的飲食讓台灣一半以上上班族有輕重度不一的脂肪肝。脂肪肝沒有症狀，若沒有控制易造成纖維化、肝硬化而導致肝癌。

●酒精性肝炎：長期過量飲酒或有酗酒習慣，容易引發酒精性肝炎及肝硬化，間接增加致癌的風險。

●黃麴毒素：食品若保存不當容易受黃麴毒素污染，黃麴毒素是肝癌致癌物之一，常見如花生、高粱等，長期攝取黃麴毒素也會增加罹患肝癌機率，B型肝炎患者若長期攝取黃曲毒素將更提升肝癌發生機率。

●寄生蟲：如中華肝吸蟲、日本血吸蟲，與吃生食有關。生食遭污染的海鮮，很容易引起嚴重感染導致肝癌。

陳敬睿說明，肝癌初期的症狀有時跟感冒很像，患者常常以為只是太忙、太累而不以為意，晚期才會有腹水、黃疸、下肢水腫、食道靜脈曲張、肝性腦病變等明顯病癥。因此，肝癌的高風險群如B型肝炎、C型肝炎、肝硬化等患者，一定要依醫師安排定期回診追蹤。另外根據2017年的癌症登記資料顯示，約有2成肝癌與脂肪肝或酒精性肝炎有關，平時均衡飲食、規律運動、適量飲酒也一樣很重要喔。

陳敬睿提醒，肝癌如果可以及早發現，是可以治療的。預防肝癌應注意：

●定時追蹤：慢性B、C型肝炎帶原者應定期追蹤抽血及腹部超音波

●定期健康檢查：45歲以上可免費檢驗B、C型肝炎

●改變生活習慣：規律運動、均衡飲食、適量飲酒，維護肝臟的健康

●這些事要小心：避免不必要的注射、輸血，注意安全性行為

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