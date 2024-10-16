自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》心好累！認識情感疲勞 心理師4招來緩解

2024/10/16 19:38

諮商師表示，，適當運動、放鬆，重點是給自己足夠的時間休息與恢復，不用強迫自己投入關係或社交；圖為情境照。（圖取自freepik）

諮商師表示，，適當運動、放鬆，重點是給自己足夠的時間休息與恢復，不用強迫自己投入關係或社交；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否覺得每段感情、每段關係都讓你疲憊不堪？這可能是因為你正處於「情感疲勞」的狀態。台北同伴心理諮商所所長余佳容分享，4個方法緩解情緒疲勞，包括：建立界限、尋求支持、注重自我照顧、正視你的需求。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文表示，情感疲勞是指在長期處理人際關係中的情感壓力時，心力逐漸被消耗，導致對人際互動失去熱情，甚至感到無法承受的疲憊感。這種疲勞不僅影響你的情緒，還會影響你與他人的互動。

她表示，當我們持續在關係中付出情感，卻得不到適當的回饋時，大腦會因應付情緒壓力過久而出現倦怠，甚至對未來的情感關係感到抗拒。

●建立界限：學會在關係中保護自己，不要讓自己承受過多的情感壓力。適當說「不」，給自己空間去充電。

●尋求支持：當情感過於沉重時，與親朋好友或專業諮商師討論，釋放內心的壓力。

●注重自我照顧：保持身心平衡，適當運動、放鬆，重點是給自己足夠的時間休息與恢復，不用強迫自己投入關係或社交。

●正視你的需求：不要忽視自己的情感需求，尊重自己的感受，當你的心覺得不那麼舒服時，就應該拒絕，避免一味地討好他人。

余佳容表示，每段關係都需要努力，但不應該讓你感到筋疲力盡，學會平衡情感的付出與收回，才能讓你在關係中保持健康與快樂。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中