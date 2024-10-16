健康網》心好累！認識情感疲勞 心理師4招來緩解

諮商師表示，，適當運動、放鬆，重點是給自己足夠的時間休息與恢復，不用強迫自己投入關係或社交；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否覺得每段感情、每段關係都讓你疲憊不堪？這可能是因為你正處於「情感疲勞」的狀態。台北同伴心理諮商所所長余佳容分享，4個方法緩解情緒疲勞，包括：建立界限、尋求支持、注重自我照顧、正視你的需求。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文表示，情感疲勞是指在長期處理人際關係中的情感壓力時，心力逐漸被消耗，導致對人際互動失去熱情，甚至感到無法承受的疲憊感。這種疲勞不僅影響你的情緒，還會影響你與他人的互動。

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她表示，當我們持續在關係中付出情感，卻得不到適當的回饋時，大腦會因應付情緒壓力過久而出現倦怠，甚至對未來的情感關係感到抗拒。

●建立界限：學會在關係中保護自己，不要讓自己承受過多的情感壓力。適當說「不」，給自己空間去充電。

●尋求支持：當情感過於沉重時，與親朋好友或專業諮商師討論，釋放內心的壓力。

●注重自我照顧：保持身心平衡，適當運動、放鬆，重點是給自己足夠的時間休息與恢復，不用強迫自己投入關係或社交。

●正視你的需求：不要忽視自己的情感需求，尊重自己的感受，當你的心覺得不那麼舒服時，就應該拒絕，避免一味地討好他人。

余佳容表示，每段關係都需要努力，但不應該讓你感到筋疲力盡，學會平衡情感的付出與收回，才能讓你在關係中保持健康與快樂。

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