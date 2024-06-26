健康網》《馴鹿寶貝》瑪莎恐有邊緣型人格障礙 5種主要表現

心理學專家分析，影集《馴鹿寶貝》劇中的角色「瑪莎」可能具有邊緣型人格障礙。（Netflix提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕Netflix影集《馴鹿寶貝》正夯，內容改編自喜劇演員理遭到一名女子「瑪莎」的跟蹤與騷擾。台北同伴心理諮商所所長余佳容表示，有心理學專家分析，「瑪莎」可能具有邊緣型人格障礙，主要表現為：

●情緒非常不穩定，思考方式極端。

●人際關係困難，恐懼被拋棄。

●自我認同感模糊。

●缺乏控制衝動的能力。

●持續的內心空虛感。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文表示，有邊緣型人格障礙的人，在情緒和人際關係都存在問題，難以維持正常的社交和生活，需要專業的心理治療和用藥幫助，病情經過長期治療可獲得改善。

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余佳容提到，劇中瑪莎情緒及思考模式都很極端，上一秒還對主角表現崇拜與愛慕，下一秒又突然憤怒的大吼，顯示自我認同感模糊，易出現不切實際的幻想等，種種表現顯示，她可能有邊緣型人格障礙。

余佳容說，這部片給我們最重要的提醒，其實是片尾那句「如果你或認識的人遭逢困境，請⋯⋯」，最後一幕有附上相關連結，讓有需要的人可以尋求幫助。無論是患者自身，或你的身邊有這類患者，請務必尋求資源幫助。

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