健康網》90歲聲優過世 晚年失智忘當過「哆啦A夢聲優」

《哆啦A夢》聲優大山羨代辭世。（翻攝自YT）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以「哆啦A夢」聲優聞名的大山羨代，於近日過世，享耆壽90歲。從1979年開始為哆啦A夢配音的她，為哆啦A夢的第一代聲優，同時也曾為不同的動畫與廣告配音。然她在晚年傳出罹患失智症，逐漸失去生活自理能力，連哆啦A夢都不記得了。

台南市衛生局衛教資料說明，失智症（Dementia）是一種疾病現象，為一群症狀的組合（症候群），與正常的老化不同，不單純只有記憶力的減退，還會影響到其他認知功能，包括有語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，同時可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，這些症狀的嚴重程度足以影響其人際關係與工作能力。很多家屬都以為患者是老頑固，以為人老了都是這樣，因而忽略了就醫的重要性，但是事實上他已經生病了，應該要接受治療。

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同時台南市衛生局說明失智症與正常老化的區別：老化是指可能突然忘記某事，但事後會想起來；若做記憶測試，可能會無法完全記住測試中的物品。而失智則是對於自己說過的話、做過的事，完全忘記。無法記住記憶測試中的物品，甚至完全忘記自己做過測試。

台南市衛生局表示，目前還沒有任何藥物可以治癒失智症，因此如何預防失智症就成為大眾關心的議題，民眾應積極在生活中增加大腦保護因子（趨吉），同時減少危險因子（避凶），以降低罹患失智症的風險，預防失智症的發生。

●趨吉：多運動（每週至少三次，每次30分鐘以上）、地中海飲食（多蔬果、多五穀雜糧、少動物性油脂、白肉多紅肉少）、多社區參與、維持理想體重（18.5≦BMI＜24，老年人不宜過瘦）。

●避凶：避免高血壓、高血糖、高血脂，避免頭部外傷，避免抽菸，遠離憂鬱。

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