健康網》長者睡不好恐增失智風險 醫列各年齡打鼾背後危機

醫師指出，長時間的睡眠中斷，會導致大腦無法有效將大腦代謝廢物排除，因此會增加失智的機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕打鼾並不是成年男性的專屬疾病，事實上，各個年齡層都有可能有打鼾的問題，台北慈濟耳鼻喉科主治醫師許瑛倢在臉書「許瑛倢醫師/ 好呼吸好睡眠」指出，兒童打鼾可能伴隨過動、注意力不集中或尿床，成年男性睡覺時可能會有被嗆醒或短暫部呼吸症狀，有些女性打鼾合併失眠或是頭痛等表現，長者則是有失智症的機率。

●兒童：兒童的打鼾或是睡眠呼吸中止症，其實常常可能觀察到同時合併有過動症、學習注意力不集中、夜尿等症狀。國外研究顯示，過動症小孩中，約有25%同時也有小兒睡眠呼吸中止症。

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●成年男性：這個族群的表現最為典型，大多是以白天精神不好或是早上起床容易有頭痛，夜間偶爾有被嗆醒。或是枕邊人有注意到晚上睡到一半有不呼吸等情形。

●女性：女性的患者，大多都是停經後打鼾比例大幅上升，主要是因為女性荷爾蒙的變化，導致無法穩定維持睡眠時上呼吸道的張力。然而，女性患者的表現通常更為多變，不僅僅只是打鼾，有些人合併失眠、焦慮、情緒低弱或是頭痛等表現。

●長者：穩定深度的睡眠有助於記憶的強化以及腦部代謝物的清除。因此長時間的睡眠中斷，會導致大腦無法有效將大腦代謝廢物排除，因此會增加失智的機率。研究顯示，有睡眠呼吸中止問題的患者，發生阿茲海默症的機率是沒有呼吸問題的人的2倍。

許瑛倢表示，睡眠問題，不分年齡不分性別的影響著我們的健康，好好睡覺治百病。

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