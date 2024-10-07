健康網》茶、莓果不僅護心！「這」營養素還防失智

醫師引述研究指出，攝取富含類黃酮飲食不僅對心臟有益，還可顯著降低失智風險，這種天然化合物常見於茶、紅酒、莓果和蔬菜等植物來源飲食；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高齡化社會下，預防失智症顯得格外重要。腎臟科醫師王介立分享，國外大規模研究顯示，攝取富含類黃酮（Flavonoid）飲食不僅對心臟有益，還可顯著降低失智風險，這種天然化合物常見於茶、紅酒、莓果和蔬菜等植物來源飲食，而且對心臟有益處。不過他仍提醒，適度增加這類食物攝取，或許對健康有益，但也需考慮個人健康狀況與飲食習慣，尤其是飲酒風險需謹慎評估。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文指出，英國生物銀行進行大規模研究，分析了121986位年齡介於40到70歲之間參與者的飲食習慣，並在平均9.4年的追蹤期內，記錄了他們是否發展出失智症。結果顯示，類黃酮攝取量最高的人，其失智風險比最低的人群低了28%。特別是對於那些有較高基因風險、有高血壓或有憂鬱症狀的人，這種保護作用更為顯著。

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研究中還發現，每天飲用5杯茶、1份紅酒和0.5份莓果的參與者，比沒有達到這些攝取量的人群，其失智風險顯著降低（風險比降低了38%）。這些結果顯示，適度增加這些富含類黃酮的食品攝取，或許可以幫助我們在老年時期保持更清晰的頭腦。

王介立仍提醒，這是一項觀察性研究，所得到的結論是基於相關性而非因果性，且研究參與者的健康狀況也比一般人更好。因此，雖然這些結果顯示了飲食與失智風險之間的關聯，但它們不代表絕對的因果關係。

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