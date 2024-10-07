9旬眼科醫陳雲址獲「蔡萬才台灣貢獻獎」千萬獎金全捐恆基

恆基9旬眼科醫陳雲址，獲「蔡萬才台灣貢獻獎」千萬全捐醫院。（恆基提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在恆春半島行醫30年的恆春基督教醫院（簡稱恆基）眼科醫師陳雲址，上週獲得第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，陳雲址也把一千萬元獎金全數捐給畢生奉獻的恆基，他也強調90歲還能看診，要感謝太太陳凌淑蓮，還有恆基每一位醫護。

30多年前就因生病退休到美國靜養的陳雲址，當年不願荒廢自己的醫術，決定來到當時沒有眼科的恆春半島，成為半島第一位眼科專科醫師；在恆基30年的歲月，他不僅慷慨提供眼科設備，也發現許多工人遭洋蔥刺激而造成角膜潰爛，主動通報衛生署列入職業病系統，積極防範洋蔥工人失明，救了不少被洋蔥傷眼的農民，讓恆春洗去「瞎子村」這樣的稱號。

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陳雲址將人生1/3歲月奉獻給恆春，行醫60年，國防醫學系畢業，恆基人稱「老爹」的陳雲址醫師，90歲仍在第一線守護台灣尾居民的「眼」。每到看診日，看診時間還沒到，診間外總坐滿掛號民眾。

恆基院長顏簡美珠表示，陳雲址醫師獲得這個獎項恆基也與有榮焉，謝謝有陳醫師這樣的前輩以行動愛台灣尾。恆基一路以來，就是如陳醫師這般的醫者前仆後繼地投入，期盼藉著陳雲址的故事，能夠感動更多醫療人員投入恆春偏遠地區醫療服務。

恆基9旬眼科醫陳雲址（右4），獲「蔡萬才台灣貢獻獎」千萬全捐醫院。（恆基提供）

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