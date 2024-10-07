自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

9旬眼科醫陳雲址獲「蔡萬才台灣貢獻獎」千萬獎金全捐恆基

2024/10/07 15:34

恆基9旬眼科醫陳雲址，獲「蔡萬才台灣貢獻獎」千萬全捐醫院。（恆基提供）

恆基9旬眼科醫陳雲址，獲「蔡萬才台灣貢獻獎」千萬全捐醫院。（恆基提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在恆春半島行醫30年的恆春基督教醫院（簡稱恆基）眼科醫師陳雲址，上週獲得第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，陳雲址也把一千萬元獎金全數捐給畢生奉獻的恆基，他也強調90歲還能看診，要感謝太太陳凌淑蓮，還有恆基每一位醫護。

30多年前就因生病退休到美國靜養的陳雲址，當年不願荒廢自己的醫術，決定來到當時沒有眼科的恆春半島，成為半島第一位眼科專科醫師；在恆基30年的歲月，他不僅慷慨提供眼科設備，也發現許多工人遭洋蔥刺激而造成角膜潰爛，主動通報衛生署列入職業病系統，積極防範洋蔥工人失明，救了不少被洋蔥傷眼的農民，讓恆春洗去「瞎子村」這樣的稱號。

陳雲址將人生1/3歲月奉獻給恆春，行醫60年，國防醫學系畢業，恆基人稱「老爹」的陳雲址醫師，90歲仍在第一線守護台灣尾居民的「眼」。每到看診日，看診時間還沒到，診間外總坐滿掛號民眾。

恆基院長顏簡美珠表示，陳雲址醫師獲得這個獎項恆基也與有榮焉，謝謝有陳醫師這樣的前輩以行動愛台灣尾。恆基一路以來，就是如陳醫師這般的醫者前仆後繼地投入，期盼藉著陳雲址的故事，能夠感動更多醫療人員投入恆春偏遠地區醫療服務。

恆基9旬眼科醫陳雲址（右4），獲「蔡萬才台灣貢獻獎」千萬全捐醫院。（恆基提供）

恆基9旬眼科醫陳雲址（右4），獲「蔡萬才台灣貢獻獎」千萬全捐醫院。（恆基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中