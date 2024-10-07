輕熟女500度近視 全飛秒近視雷射視力恢復1.0

李家一醫師呼籲，民眾接受全飛秒近視雷射手術後要做好術後保養，才能讓手術維持最好的效果。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕38歲郭小姐近視達500度，因戴隱形眼鏡容易疲勞，戴一般框架眼鏡又會滑動或起霧，讓她相當困擾，經前往眼科求診，醫師安排進行自費的SMILE全飛秒近視雷射手術，手術約10多分鐘就結束，術後不適感少，且首次回診便有1.0視力，看近物或手機螢幕都沒問題，術後3週更恢復正常生活，讓她開心終於不用再戴眼鏡。

仁愛長庚合作聯盟醫院眼科醫師李家一表示，隨著科技進步，近視雷射手術準確性越來越高，併發症也越來越少，其中SMILE全飛秒近視雷射手術跟另外兩種近視雷射手術「雷射屈光角膜層狀重塑術」（LASIK）、「雷射屈光角膜切削術」（PRK）相比，視力表現及度數精準差異不大，但其術後不適感最少，造成乾眼症機率也最低，讓這種手術接受度越來越高。

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台中一名38歲婦人有500度近視（左），經SMILE全飛秒近視雷射手術後，視力恢復到1.0（右）。（記者陳建志翻攝）

李家一指出，全飛秒近視雷射手術前需經詳細檢查，最重要的是確認角膜型態，不能太薄、弧度不能太陡、散光型態不能不規則等，若角膜狀態不適合卻接受手術，術後可能出現角膜變形。此外，若有尚未控制的眼部疾病，如青光眼、虹彩炎、角膜破皮或視網膜破洞剝離等，也要先進行治療，等眼部狀況穩定後再做手術。且因眼角膜在成年後型態才會穩定，所以未成年者並不適合做這種手術。

李家一也提醒，全飛秒近視雷射手術的缺點為：有切口、需要手動校正眼球位置、術後水霧感較強、可能產生角膜破皮，以及乾眼症等併發症。不過其手術併發症已算低，且雖然角膜有切口，但其術後角膜穩固性經研究證實並不輸給無切口的近視雷射手術，而水霧感則在1個月內可得到緩解，至於需要手動校正眼球位置的問題，廠商已研發出可即時定位眼球傾角及旋位並調整雷射模式，讓手術能更安全、更精準。

李家一並呼籲，做完全飛秒近視雷射手術後，要遵照醫師指示回診檢查眼睛，並按照指示使用眼藥水和人工淚液，做好術後保養，才能讓手術維持最好的效果。

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